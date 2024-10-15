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World Aquatics о правилах допуска россиян: «Не вносили никаких изменений в документ и не публиковали заменяющий его документ»

World Aquatics не меняла правила допуска россиян на международные старты.

Условия для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе опубликовали в сентябре 2023 года.

«Ни World Aquatics, ни независимая организация Aquatics Integrity Unit не вносили никаких изменений в документ (о допуске) и не публиковали заменяющий его документ», – сообщили в World Aquatics.

World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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World Aquatics (FINA)
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