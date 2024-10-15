World Aquatics о правилах допуска россиян: «Не вносили никаких изменений в документ и не публиковали заменяющий его документ»
World Aquatics не меняла правила допуска россиян на международные старты.
Условия для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе опубликовали в сентябре 2023 года.
«Ни World Aquatics, ни независимая организация Aquatics Integrity Unit не вносили никаких изменений в документ (о допуске) и не публиковали заменяющий его документ», – сообщили в World Aquatics.
World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости