World Aquatics о правилах допуска россиян: «Не вносили никаких изменений в документ и не публиковали заменяющий его документ»

World Aquatics не меняла правила допуска россиян на международные старты.

Условия для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе опубликовали в сентябре 2023 года.

«Ни World Aquatics, ни независимая организация Aquatics Integrity Unit не вносили никаких изменений в документ (о допуске) и не публиковали заменяющий его документ», – сообщили в World Aquatics.

World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта