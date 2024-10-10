World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта
Ожидается, что новые правила будут применять к спортсменам всех стран, которые в данный момент находятся в состоянии конфликта.
Список подобных стран определит исполнительный комитет Федерации.
«Настоящие правила предложены в соответствии правами и обязанностями World Aquatics в ответ на различные войны, военные действия и другие конфликты во всем мире, с целью обеспечения целостности и безопасности спортивных соревнований и всеобщего уважения к спортсменам, принципам и ценностям World Aquatics и Олимпийских игр», – говорится в документе.
Среди правил: запрет на государственные символы (нейтральный статус), отказ от поддержки конфликта, отсутствие связей с правительством страны и силовыми структурами, запрет на общение со СМИ.
Правила не касаются водного поло, так как этот вид «подразумевает, в частности, физический контакт между спортсменами».
Конкретные страны в документе не называются.
Правила для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе пока в силе – они действуют с сентября 2023 года.
Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий