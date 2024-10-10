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World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта

World Aquatics показала проект отдельных правил для конфликтующих стран.

Ожидается, что новые правила будут применять к спортсменам всех стран, которые в данный момент находятся в состоянии конфликта. 

Список подобных стран определит исполнительный комитет Федерации.

«Настоящие правила предложены в соответствии правами и обязанностями World Aquatics в ответ на различные войны, военные действия и другие конфликты во всем мире, с целью обеспечения целостности и безопасности спортивных соревнований и всеобщего уважения к спортсменам, принципам и ценностям World Aquatics и Олимпийских игр», – говорится в документе.

Среди правил: запрет на государственные символы (нейтральный статус), отказ от поддержки конфликта, отсутствие связей с правительством страны и силовыми структурами, запрет на общение со СМИ.

Правила не касаются водного поло, так как этот вид «подразумевает, в частности, физический контакт между спортсменами».

Конкретные страны в документе не называются.

Правила для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе пока в силе – они действуют с сентября 2023 года.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: SwimSwam
плавание
водное поло
синхронное плавание
прыжки в воду
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World Aquatics (FINA)
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