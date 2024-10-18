Владимир Сальников: «Колесников и Рылов не намерены получать нейтральный статус. У нас на самом деле никто не запрещает принимать собственное решение»
Владимир Сальников заявил, что пловцов не ограничивают в принятии решений.
В октябре Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков, Иван Кожакин, Ника Годун и Анна Егорова.
«Климент Колесников и Евгений Рылов не намерены получать нейтральный статус. У нас на самом деле никто не запрещает принимать собственное решение. Я считаю, что это решение весьма оправданно», – сказал президент ВФП Сальников.
Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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