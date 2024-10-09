Сальников о нейтральном статусе пловцов: «Прицел на выступление на чемпионате мира в Будапеште»
Владимир Сальников объяснил, почему пловцы начали оформлять нейтральный статус.
Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
«Решение было принято, чтобы понять, какие реальные условия будут на месте, на самих соревнованиях. Сейчас мы пока говорим о трех спортсменах, двое из которых уже получили нейтральный статус (Андрей Минаков и Ника Годун – Спортс’‘).
Мы держим в уме этапы Кубка мира, но они не ложатся в подготовку спортсменов, которые приняли такое решение. Поэтому прицел на выступление на чемпионате мира в Будапеште», – сказал президент ВФП Сальников.
Чемпионат мира в Будапеште пройдет 10–15 декабря.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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