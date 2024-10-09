Сальников о нейтральном статусе пловцов: «Прицел на выступление на чемпионате мира в Будапеште»

Владимир Сальников объяснил, почему пловцы начали оформлять нейтральный статус.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Решение было принято, чтобы понять, какие реальные условия будут на месте, на самих соревнованиях. Сейчас мы пока говорим о трех спортсменах, двое из которых уже получили нейтральный статус (Андрей Минаков и Ника Годун – Спортс’‘).

Мы держим в уме этапы Кубка мира, но они не ложатся в подготовку спортсменов, которые приняли такое решение. Поэтому прицел на выступление на чемпионате мира в Будапеште», – сказал президент ВФП Сальников .

Чемпионат мира в Будапеште пройдет 10–15 декабря.