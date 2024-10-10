Евгений Рылов: «Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России»
Евгений Рылов заявил, что у него нет желания получать нейтральный статус.
Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых отправиться на международные соревнования.
«Не имею желания получать нейтральный статус, хочу выступать под флагом России», – заявил двукратный олимпийский чемпион Рылов.
В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянам выступать на турнирах без флага, гимна и другой национальной символики. Однако ВФП называла критерии допуска неприемлемыми.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Рылова
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