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Российский пловец Иван Кожакин получил нейтральный статус

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин получил нейтральный статус от международной федерации (World Aquatics) для выступления на соревнованиях.

«Мне пришло письмо с подтверждением», – сообщил Кожакин.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков и Ника Годун.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание
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Иван Кожакин
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