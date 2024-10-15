Российский пловец Иван Кожакин получил нейтральный статус

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин получил нейтральный статус от международной федерации (World Aquatics) для выступления на соревнованиях.

«Мне пришло письмо с подтверждением», – сообщил Кожакин.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков и Ника Годун.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…