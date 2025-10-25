  • Спортс
  • Александр Степанов: «Мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами»
Александр Степанов: «Мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами»

Пловец Александр Степанов объяснил, какую пользу приносят спортсмены стране.

– Можешь объяснить, зачем смотреть российское плавание? Что в нем интересного?

– А я не знаю. Но парни у нас сейчас выиграли чемпионат мира, и видно, что люди смотрят видео про это, лайкают, в них пробуждаются эмоции. Не меньше, чем мои видео про скуфа, ха-ха. Россия после долгого отсутствия на международной арене уверенно залетела на пьедесталы – такое людям нравится. Момент с комплексной эстафетой, когда наши установили рекорд чемпионатов мира, – очень сильный.

Вообще тут можно более глубокий вопрос задать – что спорт и я лично привносим в жизни людей. Я тут недавно проходил УМО в обычной поликлинике – нам всегда говорят идти без очереди, потому что 20 врачей за день иначе не пройдешь, много времени мы не занимаем. И вот подхожу я к кабинету окулиста, там сидят две бабушки.

– Ох, что-то будет, чувствую.

– Говорю – мне вот зайти штамп поставить, я спортсмен, УМО прохожу. И мне прилетело: «Спортсмен? А, это халдеи, которые на государственные харчи живут? И ни хрена не приносят!» Я закипел – мол, да я сам с радостью бы не проходил, но мне пришлось из другого города несколько часов ехать. Слово за слово – начался разговор о том, что кто принес полезного стране.

Тогда я в итоге прошел, но, когда из больницы выбрался, задумался – а что реально спортсмены приносят стране? По сути, мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами. Да даже видео со мной кому-то принесло радость. Моя девушка написала после того рилса: «Сидела грустная, ты мне поднял настроение».

В СССР при коммунизме всех тоже объединяли. Тогда какая цель заявлялась – ты должен работать на благо государства. Даже если это промывание мозгов, это все равно работало. Но когда заводчанину было тяжело и он задумывался «зачем я вообще работаю?», то мог включить телевизор, посмотреть хоккей – и почувствовать гордость за страну. Думаю, это даже повышало работоспособность, – сказал Степанов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
Александр Степанов
плавание
