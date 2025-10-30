  • Спортс
Анжелика Тиманина: «Как только я завершила карьеру в синхронном плавании, зарабатывала очень неплохие деньги на рекламе и пиаре»

Бывшая синхронистка Тиманина рассказала о заработке на рекламе.

Анжелика Тиманина — олимпийская чемпионка Лондона-2012 по синхронному плаванию, 11-кртаня чемпионка мира. Завершила карьеру в 2016 году. Сейчас является президентом Федерации серфинга города Москвы и инфлюенсером. 

— Вы ушли из синхронного плавания достаточно плавно и безболезненно. Насколько сильно в этом помогло ваше понимание, что нужно развивать себя вне бассейна?

— Я изначально понимала, что это нужно делать после лондонской Олимпиады. Там у нас был перерыв, я начала куда-то ходить, сотрудничать с PR-агентством, пошла на учебу в Школу кино и телевидения Останкино, посещала выставки, читала книги. Я поняла, что мне нужно развиваться в чем-то другом, чтобы потом беспрепятственно, если у меня будет желание уйти из спорта, можно было это сделать без стресса, депрессии.

Потом начала тренироваться, уже готовиться к Играм в Рио. Травма подвела, но глобально я была готова к завершению карьеры. Именно поэтому мне было так легко не бояться пойти дальше, потому что я подготовила себе почву, на которой могла спокойно существовать, расти, развиваться и зарабатывать деньги.

— У вас были съемки в разных журналах, в том числе и в Vogue, для брендов одежды, в кино, проба себя в качестве дизайнера купальников и ювелирных украшений, модельный и журналистский опыт. Где вы чувствовали себя наиболее органично?

— Везде. Я — девушка, которая любит пробовать и делать все. Например, съемки для Vogue, других журналов — это все было красиво, с кутюрными вещами, известными фотографами, визажистами, стилистами. В этой среде очень приятно находиться.

— Упор на медийную составляющую появился у вас не просто так. Вы хотели сделать себя имя и после спорта иметь возможность зарабатывать таким способом. У девочки, которая когда-то выбирала между покупкой ужина или глянцевого журнала Vogue, и хотела стать Марией Шараповой от синхронного плавания все получилось?

— С одной стороны, мои цели, наверное, были более глобальные. Все-таки хотелось выйти на международный уровень. И я понимала, что это реально, тем более в контексте того, что я сменила один вид спорта на другой и сделала это достаточно успешно. Я знаю, что многие международные агентства интересовались сотрудничеством со мной, но в связи с ситуацией в мире до реальной работы с ними не дошло. Но все равно я считаю, что у меня многое получилось.

Как только я завершила свою карьеру в синхронном плавании, зарабатывала очень неплохие деньги на рекламе, на пиаре, на каком-то сотрудничестве, побывала в разных местах за границей. И меня рады видеть даже сейчас, когда с перелетами стало сложнее. Это приятно. Мне удалось стать яркой звездочкой из синхронного плавания, — сказала Тиманина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
