Пловец Минаков о нейтральном статусе: «Принял решение, что надо попробовать вернуться на международную арену и посмотреть, какая атмосфера внутри»

Российский пловец Андрей Минаков объяснил, почему получил нейтральный статус.

Призер чемпионата мира по плаванию россиянин Андрей Минаков рассказал «Матч ТВ», что намерен выступить на Кубке и первенстве мира.

Минаков получил нейтральный статус World Aquatics. Международный сезон пловцы завершают выступлением на декабрьском чемпионате мира в Будапеште.

Минакову 22 года, он трехкратный призер чемпионатов мира. На этой неделе он получил допуск к международным стартам.

«В последний год я проводил достаточно времени за рубежом на международных стартах в качестве зрителя. Видел отношение спортсменов: все были приветливы, отзывчивы. Для себя принял решение, что надо попробовать вернуться на международную арену и посмотреть, какая атмосфера внутри. Крупные международные старты – это то, для чего мы работаем и тренируемся.

Календарь сейчас позволяет запланировать эти старты на короткой воде. С нетерпением жду соревнований. Хотелось бы выступить на этапе Кубка мира с прицелом на чемпионат мира в Будапеште. На этапе Кубка мира как раз будет возможность туда отобраться», – сказал трехкратный призер чемпионатов мира Минаков .

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Будапеште 10–15 декабря.

«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет