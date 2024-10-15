Российский пловец Иван Кожакин подал запрос на нейтральный статус
Российский пловец Иван Кожакин подал запрос на нейтральный статус.
«Подал на нейтральный статус 10 октября, на этапы Кубка мира уже не успеваю, естественно, специально искать старт для отбора на чемпионат мира на короткой воде не буду.
Нацелен больше на большую воду, если никак ситуация не поменяется, будем искать возможности для отбора на чемпионат мира в Сингапуре», – сказал Кожакин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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