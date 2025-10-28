  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пловцам Клепиковой, Лифинцеву, Семьянинову и каноисту Петрову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
0

Пловцам Клепиковой, Лифинцеву, Семьянинову и каноисту Петрову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Клепикова, Лифинцев и Семьянинов получили звания заслуженных мастеров спорта.

Соответствующий приказ подписал министр спорта России Михаил Дегтярев.

20-летняя Дарья Клепикова – чемпионка мира 2025 года, двукратная чемпионка мира на короткой воде, чемпионка Европы и многократная чемпионка России по плаванию.

19-летний Мирон Лифинцев – двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион мира на короткой воде, рекордсмен мира среди юниоров, многократный чемпион страны.

27-летний Данил Семьянинов – чемпион мира в эстафете, бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде, серебряный призер чемпионата Европы, многократный чемпион России.

Также звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено пятикратному чемпиону мира по гребле на каноэ Захару Петрову и чемпионке мира 2025 года по боксу Салтанат Меденовой.

Опубликовано: Полина Лоцик
logoМирон Лифинцев
плавание
logoсборная России жен
logoсборная России
Данил Семьянинов
logoДарья Клепикова
гребля на байдарках и каноэ
logoМихаил Дегтярев
logoЗахар Петров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Чикунова, Колесников, Лифинцев и другие российские пловцы выступят на чемпионате Беларуси
24 октября, 09:53
«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов
21 августа, 10:20
У России 8 медалей ЧМ в плавании – успех или недобрали? Есть один тревожный знак
5 августа, 04:30
Главные новости
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, он внесет какую-то ясность»
сегодня, 11:55
Конаныхина о бронзе ЧМ в дуэте с Бондарем: «Не представляю, как выстояла. Для меня это была личная победа»
вчера, 16:02
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
вчера, 12:26
Илья Бородин: «Мы все работаем ради успешного выступления на Олимпиаде. Турниры до Игр тоже значимы, но не так»
вчера, 10:10
Паллистер, Дугласс, Маккиоун и Кош установили мировые рекорды на Кубке мира по плаванию на короткой воде
26 октября, 08:33
Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды в плавании на 200 м брассом на короткой воде
26 октября, 07:34
Александр Степанов: «Мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами»
25 октября, 15:33
Пловец Степанов об «Олимпиаде на стероидах»: «Мне нравится идея. Спорт и так забирает все здоровье»
25 октября, 15:17
Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем
25 октября, 08:34
Кош и Лиендо установили мировые рекорды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Канаде
24 октября, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23