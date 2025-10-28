Пловцам Клепиковой, Лифинцеву, Семьянинову и каноисту Петрову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
Клепикова, Лифинцев и Семьянинов получили звания заслуженных мастеров спорта.
Соответствующий приказ подписал министр спорта России Михаил Дегтярев.
20-летняя Дарья Клепикова – чемпионка мира 2025 года, двукратная чемпионка мира на короткой воде, чемпионка Европы и многократная чемпионка России по плаванию.
19-летний Мирон Лифинцев – двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион мира на короткой воде, рекордсмен мира среди юниоров, многократный чемпион страны.
27-летний Данил Семьянинов – чемпион мира в эстафете, бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде, серебряный призер чемпионата Европы, многократный чемпион России.
Также звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено пятикратному чемпиону мира по гребле на каноэ Захару Петрову и чемпионке мира 2025 года по боксу Салтанат Меденовой.
Опубликовано: Полина Лоцик
