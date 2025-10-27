  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Конаныхина о бронзе ЧМ в дуэте с Бондарем: «Не представляю, как выстояла. Для меня это была личная победа»
0

Конаныхина о бронзе ЧМ в дуэте с Бондарем: «Не представляю, как выстояла. Для меня это была личная победа»

Анна Конаныхина назвала личной победой бронзу ЧМ в паре с Александром Бондарем.

Конаныхина и Бондарь взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира в Сингапуре.

– О неудаче на Олимпиаде в Токио ты говорила: «Маленький ребенок пережил такой огромный стресс, который вообще не ожидал получить. Что было, то было. Я над этим поработала. Я работала над этим не год, a три года». Насколько большим был стресс от чемпионата мира для тебя? Нужно ли как-то работать над ним теперь?

– В Сингапуре было совершенно по-другому, потому что мне уже было 20 лет. В жизни многое изменилось. Я подходила с другой головой к чемпионату мира, с другим настроем. Я выросла. Мне не 16 лет, меня не закинули во что-то новое и неожиданное. Я уже прошла определенный путь в своей карьере и понимала, к чему я иду в этом сезоне.

Я считаю, что справилась с главным стартом прошлого сезона. Да, были ошибки, которых можно избежать, но в психологическом плане я справилась на пять с плюсом.

– Тебя к концу программы в миксте с 10-метровой вышке с Александром Бондарем начало потряхивать, что сказывалось на прыжках. Волнение захлестнуло, когда стало ясно, что вы боретесь за медаль?

– Это не волнение, а адреналин. Я прекрасно понимаю, что такое могло быть. И тут неважно, идет ли или нет борьба за медаль, хорошо или плохо ты прыгаешь. В какой-то момент тебя все равно захлестнет: либо в начале, когда мы стоим перед выходом, либо во время запрыга.

– Ты сама признавалась, что после пятого прыжка была «почти в инфаркте». Опиши, что чувствовала.

– Возможно, я не так выразилась. Я имела в виду, что мы не смотрели во время запрыга на табло. У меня нет такой привычки, что ты следишь, на каком месте идешь. Я уже после запрыга узнала, что там вообще произошло в первом раунде с девушкой из Китая – она задела вышку. Уже к концу соревнований, когда мы стояли на лайв-подиуме и наблюдали за прыжками остальных, я понимала, что мы где-то близко к тройке, но где окажемся в итоге, я не знала.

И вот во время этого ожидания у меня начало бешено колотиться сердце. Я волнуюсь, переживаю, понимаю, что сделала уже все, а дальше от меня ничего не зависит. Саше спасибо, что он понял, что мне нужно с кем-то поговорить, чтобы я так сильно не переживала.

Я говорю ему: «Какое-то очень странное состояние. Хочется, чтобы мы были в тройке». Тут прыгают мексиканцы, я слегка выдыхаю, видя, что они не проходят. Впереди американцы с очень сложным прыжком для девушки – 3,5 оборота назад из передней стойки. Я понимаю, что не смогу стоять – ноги подкашиваются, а руки трясутся. Саша меня успокаивал, отвлекал. Я не представляю, как выстояла, потому что было очень тяжело. <...>

– Александр Бондарь назвал вашу бронзу – победой. Согласна?

– Я согласна, поскольку для меня это первый чемпионат мира в карьере, а для него первый, где он выступает в миксте. Мы принесли первую медаль в копилку нашей команды и показали очень хорошие прыжки. А до этого ведь мы не знали, как на нас будут реагировать судьи, потому что Кубки мира – одно, а чемпионат мира – другое. Здесь гораздо больше спортсменов. А мы где-то 4 года, грубо говоря, нигде не показывались. Никто не знал, чего от нас ожидать.

И вот мы приехали и взяли бронзу. Для меня это была личная победа. Да, я понимаю, мы могли выступить лучше, но уже что было – то было. И мы сейчас будем продумывать в новом сезоне, как сделать так, чтобы выступать еще лучше и занимать более высокие места, – сказала Конаныхина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
прыжки в воду
logoАнна Конаныхина
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
сборная России жен (прыжки в воду)
logoсборная России (прыжки в воду)
logoАлександр Бондарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Бондарь о бронзе ЧМ: «В принципе, это победа. После такого долгого перерыва оказаться на пьедестале с лучшими спортсменами мира – приятно и почетно»
28 июля, 12:11
Конаныхина о бронзе в паре с Бондарем: «Рада, что мы наконец-то смогли показать свое мастерство на чемпионате мира. Коленки подрагивали»
27 июля, 09:47
🥉 Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки, победили китайцы
27 июля, 08:09
Главные новости
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
сегодня, 12:26
Илья Бородин: «Мы все работаем ради успешного выступления на Олимпиаде. Турниры до Игр тоже значимы, но не так»
сегодня, 10:10
Паллистер, Дугласс, Маккиоун и Кош установили мировые рекорды на Кубке мира по плаванию на короткой воде
вчера, 08:33
Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды в плавании на 200 м брассом на короткой воде
вчера, 07:34
Александр Степанов: «Мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами»
25 октября, 15:33
Пловец Степанов об «Олимпиаде на стероидах»: «Мне нравится идея. Спорт и так забирает все здоровье»
25 октября, 15:17
Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем
25 октября, 08:34
Кош и Лиендо установили мировые рекорды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Канаде
24 октября, 11:28
Чикунова, Колесников, Лифинцев и другие российские пловцы выступят на чемпионате Беларуси
24 октября, 09:53
Иван Гирев об Олимпиаде-2028: «Посмотрим, как будет, но я буду рад выступать в любом статусе»
23 октября, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23