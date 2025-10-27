Конаныхина о бронзе ЧМ в дуэте с Бондарем: «Не представляю, как выстояла. Для меня это была личная победа»

Анна Конаныхина назвала личной победой бронзу ЧМ в паре с Александром Бондарем.

Конаныхина и Бондарь взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира в Сингапуре.

– О неудаче на Олимпиаде в Токио ты говорила: «Маленький ребенок пережил такой огромный стресс, который вообще не ожидал получить. Что было, то было. Я над этим поработала. Я работала над этим не год, a три года». Насколько большим был стресс от чемпионата мира для тебя? Нужно ли как-то работать над ним теперь?

– В Сингапуре было совершенно по-другому, потому что мне уже было 20 лет. В жизни многое изменилось. Я подходила с другой головой к чемпионату мира, с другим настроем. Я выросла. Мне не 16 лет, меня не закинули во что-то новое и неожиданное. Я уже прошла определенный путь в своей карьере и понимала, к чему я иду в этом сезоне.

Я считаю, что справилась с главным стартом прошлого сезона. Да, были ошибки, которых можно избежать, но в психологическом плане я справилась на пять с плюсом.

– Тебя к концу программы в миксте с 10-метровой вышке с Александром Бондарем начало потряхивать, что сказывалось на прыжках. Волнение захлестнуло, когда стало ясно, что вы боретесь за медаль?

– Это не волнение, а адреналин. Я прекрасно понимаю, что такое могло быть. И тут неважно, идет ли или нет борьба за медаль, хорошо или плохо ты прыгаешь. В какой-то момент тебя все равно захлестнет: либо в начале, когда мы стоим перед выходом, либо во время запрыга.

– Ты сама признавалась, что после пятого прыжка была «почти в инфаркте». Опиши, что чувствовала.

– Возможно, я не так выразилась. Я имела в виду, что мы не смотрели во время запрыга на табло. У меня нет такой привычки, что ты следишь, на каком месте идешь. Я уже после запрыга узнала, что там вообще произошло в первом раунде с девушкой из Китая – она задела вышку. Уже к концу соревнований, когда мы стояли на лайв-подиуме и наблюдали за прыжками остальных, я понимала, что мы где-то близко к тройке, но где окажемся в итоге, я не знала.

И вот во время этого ожидания у меня начало бешено колотиться сердце. Я волнуюсь, переживаю, понимаю, что сделала уже все, а дальше от меня ничего не зависит. Саше спасибо, что он понял, что мне нужно с кем-то поговорить, чтобы я так сильно не переживала.

Я говорю ему: «Какое-то очень странное состояние. Хочется, чтобы мы были в тройке». Тут прыгают мексиканцы, я слегка выдыхаю, видя, что они не проходят. Впереди американцы с очень сложным прыжком для девушки – 3,5 оборота назад из передней стойки. Я понимаю, что не смогу стоять – ноги подкашиваются, а руки трясутся. Саша меня успокаивал, отвлекал. Я не представляю, как выстояла, потому что было очень тяжело. <...>

– Александр Бондарь назвал вашу бронзу – победой. Согласна?

– Я согласна, поскольку для меня это первый чемпионат мира в карьере, а для него первый, где он выступает в миксте. Мы принесли первую медаль в копилку нашей команды и показали очень хорошие прыжки. А до этого ведь мы не знали, как на нас будут реагировать судьи, потому что Кубки мира – одно, а чемпионат мира – другое. Здесь гораздо больше спортсменов. А мы где-то 4 года, грубо говоря, нигде не показывались. Никто не знал, чего от нас ожидать.

И вот мы приехали и взяли бронзу. Для меня это была личная победа. Да, я понимаю, мы могли выступить лучше, но уже что было – то было. И мы сейчас будем продумывать в новом сезоне, как сделать так, чтобы выступать еще лучше и занимать более высокие места, – сказала Конаныхина.