Синхронистка Тиманина о серфинге: «У меня нет амбиций побеждать на стартах. Каждый год говорю себе, что больше не буду принимать участие в ЧР, но все равно еду и оказываюсь на подиуме»

Бывшая синхронистка Тиманина рассказала о занятиях серфингом.

Анжелика Тиманина — олимпийская чемпионка Лондона-2012 по синхронному плаванию, 11-кртаня чемпионка мира. Завершила карьеру в 2016 году. Сейчас является президентом Федерации серфинга города Москвы и инфлюенсером.

— Когда вы уходили из синхронного плавания, по счастливому стечению обстоятельств попали в серфинг. И тогда уже говорили, что этот вид спорта для вас — хобби. Из ваших соцсетей сложно понять, серфите вы как действующая спортсменка или нет, но интернет подсказал — да. На прошлогоднем ЧР вы заняли второе место на короткой доске. Как много времени вы уделяете серфингу сейчас?

— Серфинг — больше для себя, для души, потому что я, правда, получаю огромное удовольствие от этой свободы, от путешествий, от океана, от природы. Все-таки у меня всегда было синхронное плавание, я находилась в бассейне, а другую жизнь не видела. Поэтому серфинг для меня сейчас — приятное времяпрепровождение, где я получаю массу эмоций, релакс.

Как-то постепенно приняла решение слишком много не транслировать серфинг в соцсетях. Да, я тренируюсь, занимаюсь Федерацией Московской области, но у меня нет амбиций побеждать на каких-то стартах. Каждый год говорю себе, что, наверное, больше не буду принимать участие в чемпионате России, но все равно еду туда и оказываюсь на подиуме.

Я не занимаюсь круглый год, но победа у меня в крови. Плюс я — подготовленный спортсмен. Поэтому получается хорошо выступать. Это приятный бонус, так как я все равно больше тренируюсь для души.

— Международная ассоциация серфинга сохраняет свой запрет на участие россиян в своих турнирах. Вас как спортсменку и функционера это сильно злит, учитывая, что во многих видах спорта уже есть потепление?

— Меня это не злит, потому что я уже приняла участие во всех соревнованиях, которые только могут быть, в том числе и по серфингу. Поэтому глобально меня это не расстраивает. Мне прекрасно тренируется и соревнуется в России. Например, на Камчатке, на Сахалине. Я бы вряд ли добралась до этих мест раньше, потому что это достаточно далеко и не было поводов, но серфинг дал мне такую возможность.

Конечно, если говорить про ребят, у которых никогда не было международных стартов, это очень неприятно. Ради них ведь каждый спортсмен растет. Всем хочется показать себя на мировом уровне. Поэтому, конечно, большое упущение для всех стран, которые не могут с нашими спортсменами соревноваться. Мы все-таки во всех видах спорта — очень конкурентоспособная нация. Уверена, рано или поздно мы вернемся, — сказала Тиманина.