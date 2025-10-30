  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Синхронистка Тиманина о серфинге: «У меня нет амбиций побеждать на стартах. Каждый год говорю себе, что больше не буду принимать участие в ЧР, но все равно еду и оказываюсь на подиуме»
0

Синхронистка Тиманина о серфинге: «У меня нет амбиций побеждать на стартах. Каждый год говорю себе, что больше не буду принимать участие в ЧР, но все равно еду и оказываюсь на подиуме»

Бывшая синхронистка Тиманина рассказала о занятиях серфингом.

Анжелика Тиманина — олимпийская чемпионка Лондона-2012 по синхронному плаванию, 11-кртаня чемпионка мира. Завершила карьеру в 2016 году. Сейчас является президентом Федерации серфинга города Москвы и инфлюенсером. 

— Когда вы уходили из синхронного плавания, по счастливому стечению обстоятельств попали в серфинг. И тогда уже говорили, что этот вид спорта для вас — хобби. Из ваших соцсетей сложно понять, серфите вы как действующая спортсменка или нет, но интернет подсказал — да. На прошлогоднем ЧР вы заняли второе место на короткой доске. Как много времени вы уделяете серфингу сейчас?

— Серфинг — больше для себя, для души, потому что я, правда, получаю огромное удовольствие от этой свободы, от путешествий, от океана, от природы. Все-таки у меня всегда было синхронное плавание, я находилась в бассейне, а другую жизнь не видела. Поэтому серфинг для меня сейчас — приятное времяпрепровождение, где я получаю массу эмоций, релакс.

Как-то постепенно приняла решение слишком много не транслировать серфинг в соцсетях. Да, я тренируюсь, занимаюсь Федерацией Московской области, но у меня нет амбиций побеждать на каких-то стартах. Каждый год говорю себе, что, наверное, больше не буду принимать участие в чемпионате России, но все равно еду туда и оказываюсь на подиуме.

Я не занимаюсь круглый год, но победа у меня в крови. Плюс я — подготовленный спортсмен. Поэтому получается хорошо выступать. Это приятный бонус, так как я все равно больше тренируюсь для души.

— Международная ассоциация серфинга сохраняет свой запрет на участие россиян в своих турнирах. Вас как спортсменку и функционера это сильно злит, учитывая, что во многих видах спорта уже есть потепление?

— Меня это не злит, потому что я уже приняла участие во всех соревнованиях, которые только могут быть, в том числе и по серфингу. Поэтому глобально меня это не расстраивает. Мне прекрасно тренируется и соревнуется в России. Например, на Камчатке, на Сахалине. Я бы вряд ли добралась до этих мест раньше, потому что это достаточно далеко и не было поводов, но серфинг дал мне такую возможность.

Конечно, если говорить про ребят, у которых никогда не было международных стартов, это очень неприятно. Ради них ведь каждый спортсмен растет. Всем хочется показать себя на мировом уровне. Поэтому, конечно, большое упущение для всех стран, которые не могут с нашими спортсменами соревноваться. Мы все-таки во всех видах спорта — очень конкурентоспособная нация. Уверена, рано или поздно мы вернемся, — сказала Тиманина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
синхронное плавание
logoАнжелика Тиманина
logoсборная России (синхронное плавание)
серфинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурбанбердиева о любимых исторических личностях: «Александр III, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и княгиня Ольга»
17 октября, 14:34
Майя Гурбанбердиева: «Я не удивлюсь, если в 33 года еще буду в синхронном плавании, хотя это сложно»
17 октября, 14:25
Синхронистка Смирнова: «Люди стали чувствовать дефицит живого общения. Им уже хочется просто насладиться закатом, а не сфотографировать его»
10 октября, 06:44
Главные новости
Анжелика Тиманина: «Как только я завершила карьеру в синхронном плавании, зарабатывала очень неплохие деньги на рекламе и пиаре»
сегодня, 08:30
Пловцам Клепиковой, Лифинцеву, Семьянинову и каноисту Петрову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
28 октября, 14:16
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, он внесет какую-то ясность»
28 октября, 11:55
Конаныхина о бронзе ЧМ в дуэте с Бондарем: «Не представляю, как выстояла. Для меня это была личная победа»
27 октября, 16:02
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
27 октября, 12:26
Илья Бородин: «Мы все работаем ради успешного выступления на Олимпиаде. Турниры до Игр тоже значимы, но не так»
27 октября, 10:10
Паллистер, Дугласс, Маккиоун и Кош установили мировые рекорды на Кубке мира по плаванию на короткой воде
26 октября, 08:33
Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды в плавании на 200 м брассом на короткой воде
26 октября, 07:34
Александр Степанов: «Мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами»
25 октября, 15:33
Пловец Степанов об «Олимпиаде на стероидах»: «Мне нравится идея. Спорт и так забирает все здоровье»
25 октября, 15:17
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23