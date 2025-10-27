  • Спортс
  • Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»

World Aquatics призвала допустить пловцов России до чемпионата Европы в Польше.

Об этом сообщил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. По его словам, World Aquatics призвала устранить политические ограничения, не позволяющие спортсменам выступить в Польше в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря.

«Мы благодарны World Aquatics за оперативную поддержку и соответствующее обращение в европейские структуры. За последний год наши атлеты уже получили возможность выступать в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Венгрии и Сингапуре, а также на первенствах Европы.

World Aquatics продолжает наглядно демонстрировать миру свою позицию, являясь примером для других организаций, что спорт должен оставаться вне политики и придерживаться принципов Олимпийской хартии», – отметил Мазепин.

Также он напомнил, что Европейская федерация плавания (European Aquatics) еще сохраняет ограничения на выступление российских и белорусских спортсменов во взрослых турнирах.

«Однако очевидно, что мировое сообщество все больше и больше осознает недопустимость привязки спорта к геополитическим вопросам», – добавил глава ФВВСР.

На прошлой неделе Мазепин сообщал, что россияне пропустят чемпионат Европы по плаванию на короткой воде по политическим причинам.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Дмитрий Мазепин
World Aquatics (FINA)
плавание
logoсборная России жен
чемпионат Европы
logoсборная России
European Aquatics (LEN)
