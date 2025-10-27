Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
Об этом сообщил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин. По его словам, World Aquatics призвала устранить политические ограничения, не позволяющие спортсменам выступить в Польше в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в Люблине с 2 по 7 декабря.
«Мы благодарны World Aquatics за оперативную поддержку и соответствующее обращение в европейские структуры. За последний год наши атлеты уже получили возможность выступать в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Венгрии и Сингапуре, а также на первенствах Европы.
World Aquatics продолжает наглядно демонстрировать миру свою позицию, являясь примером для других организаций, что спорт должен оставаться вне политики и придерживаться принципов Олимпийской хартии», – отметил Мазепин.
Также он напомнил, что Европейская федерация плавания (European Aquatics) еще сохраняет ограничения на выступление российских и белорусских спортсменов во взрослых турнирах.
«Однако очевидно, что мировое сообщество все больше и больше осознает недопустимость привязки спорта к геополитическим вопросам», – добавил глава ФВВСР.
На прошлой неделе Мазепин сообщал, что россияне пропустят чемпионат Европы по плаванию на короткой воде по политическим причинам.