Паллистер, Дугласс, Маккиоун и Кош установили мировые рекорды на Кубке мира по плаванию на короткой воде

Паллистер, Дугласс, Маккиоун и Кош установили мировые рекорды на короткой воде.

На Кубке мира в Торонто австралийка Паллистер превзошла достижение американки Кэти Ледеки на 800 м вольным стилем, преодолев дистанцию за 7 минут 54 секунды. Рекорд Ледеки составлял 7.57,42.

Американка Кейт Дугласс на дистанции 100 метров вольным стилем показала результат 49,93 секунды, побив собственный мировой рекорд (50,19 секунды).

Еще одна австралийка Кэйли Маккиоун установила мировой рекорд на 200 метров на спине, проплыв дистанцию за 1 минуту 57,33 секунды. Предыдущее лучшее время было показано ей же – 1.57,87.

Венгр Кош Хуберт Кош побил мировой рекорд на стометровке на спине, показав результат 48,16 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Стюарту Коулмену (48,33).