Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды в плавании на 200 м брассом на короткой воде

Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды на дистанции 200 м брассом.

На этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Торонто 24-летний Каспар Корбо преодолел дистанцию за 1 минуту 59,52 секунды.

Ранее рекорд принадлежал российскому пловцу Кириллу Пригоде (2.00,16), он установил его на чемпионате мира в Ханчжоу в 2018 году.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
