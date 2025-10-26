Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды в плавании на 200 м брассом на короткой воде

Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды на дистанции 200 м брассом.

На этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Торонто 24-летний Каспар Корбо преодолел дистанцию за 1 минуту 59,52 секунды.

Ранее рекорд принадлежал российскому пловцу Кириллу Пригоде (2.00,16), он установил его на чемпионате мира в Ханчжоу в 2018 году.