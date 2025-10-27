Илья Бородин: «Мы все работаем ради успешного выступления на Олимпиаде. Турниры до Игр тоже значимы, но не так»
Илья Бородин рассчитывает успешно выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
В августе российский пловец стал бронзовым призером чемпионата мира-2025 в Сингапуре на дистанции 400 м комплексом.
«Чемпионат мира в Сингапуре уже в прошлом, все забылось. Мы порадовались, сходили в отпуск и начали подготовку с чистого листа. Сейчас мы все работаем ради успешного выступления на Олимпиаде. Остальные турниры, которые будут до Олимпийских игр, тоже значимы, но не так, как они», – сказал Бородин.
Спортсмену 22 года, он также является победителем ЧМ-2024 на короткой воде.
