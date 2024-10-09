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Денис Панкратов: «Мы пытаемся выяснить, что будет при возвращении российских спортсменов на международную арену. Задача проверить, как встретит их общественность»

Панкратов объяснил, почему нейтральный статус получают только взрослые пловцы.

«Это своего рода градусник. Мы пытаемся выяснить, что будет при возвращении российских спортсменов на международную арену. Действительно, по моей информации, несколько человек получают нейтральный статус с единственной целью — выступить на сингапурском этапе Кубка мира.

Задача состоит в том, чтобы проверить, как встретит их общественность, как поведет себя федерация, как поведут себя соперники. Если все будет нормально, то будет продолжен разговор о выступлении сборной России уже в обновленном статусе без какой‑то там приставки на декабрьском чемпионате мира. Это план максимум, что из него получится, не знаю.

Несколько человек получают нейтральный статус, чтобы выступить на этапе Кубка мира в Сингапуре. Туда едут исключительно взрослые ребята с опытом тренировок за границей.

Это возрастные ребята, малышей не подставляем, которые, грубо говоря, не разговаривают на английском, не имеют какого‑то веса, статуса», — сказал двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. 

Российские пловцы начнут получать нейтральный статус для соревнований. ВФП подтвердила решение по группе спортсменов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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