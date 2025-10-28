  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Мать пропавшего пловца Свечникова: «Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, он внесет какую-то ясность»
0

Мать пропавшего пловца Свечникова: «Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, он внесет какую-то ясность»

Мать пловца Свечникова рассказала, что нашелся свидетель, который видел его.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

8 октября временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что поиски пловца не увенчались успехом. 

«Мы с [женой Свечникова] Антониной вчера прилетели в Турцию. Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», – сказала Галина Свечникова.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Николай Свечников
ТАСС
плавание
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Конаныхина о бронзе ЧМ в дуэте с Бондарем: «Не представляю, как выстояла. Для меня это была личная победа»
вчера, 16:02
Мазепин заявил, что World Aquatics призвала допустить россиян до чемпионата Европы в Польше. Сообщалось, что пловцы не выступят по «политическим причинам»
вчера, 12:26
Илья Бородин: «Мы все работаем ради успешного выступления на Олимпиаде. Турниры до Игр тоже значимы, но не так»
вчера, 10:10
Паллистер, Дугласс, Маккиоун и Кош установили мировые рекорды на Кубке мира по плаванию на короткой воде
26 октября, 08:33
Нидерландец Корбо побил мировой рекорд Пригоды в плавании на 200 м брассом на короткой воде
26 октября, 07:34
Александр Степанов: «Мало кто еще делает столько для естественного объединения людей, патриотизма, как спортсмены своими победами»
25 октября, 15:33
Пловец Степанов об «Олимпиаде на стероидах»: «Мне нравится идея. Спорт и так забирает все здоровье»
25 октября, 15:17
Молли О’Каллахан установила мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем
25 октября, 08:34
Кош и Лиендо установили мировые рекорды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Канаде
24 октября, 11:28
Чикунова, Колесников, Лифинцев и другие российские пловцы выступят на чемпионате Беларуси
24 октября, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23