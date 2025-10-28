Мать пропавшего пловца Свечникова: «Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, он внесет какую-то ясность»

Мать пловца Свечникова рассказала, что нашелся свидетель, который видел его.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

8 октября временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил , что поиски пловца не увенчались успехом.

«Мы с [женой Свечникова] Антониной вчера прилетели в Турцию. Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», – сказала Галина Свечникова.

