Мать пропавшего пловца Свечникова: «Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, он внесет какую-то ясность»
Мать пловца Свечникова рассказала, что нашелся свидетель, который видел его.
24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.
8 октября временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что поиски пловца не увенчались успехом.
«Мы с [женой Свечникова] Антониной вчера прилетели в Турцию. Хотим поговорить со свидетелем, который утверждает, что видел Николая. Надеемся, что он внесет хоть какую-то ясность и поможет в поисках», – сказала Галина Свечникова.
Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
