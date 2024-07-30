Два китайских пловца провалили допинг-тест на стероиды в 2022-м. Их оправдали, посчитав, что вещество попало в организм с бургерами (NYT)

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен CHINADA Водные виды

Двое китайских пловца провалили допинг-тест в 2022-м из-за гамбургеров.

Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, в 2022 году в пробах спортсменов нашли запрещенный анаболический стероид в небольшом количестве.

Речь идет о пловце Хэ Цзюньи и олимпийской чемпионке 2021 года в эстафете Тан Мухань, которая входит в состав сборной Китая на Игры-2024 в Париже.

После расследования китайская сторона пришла к выводу, что вещество непреднамеренно попало в организм спортсменов, когда они ели гамбургеры в одном из ресторанов Пекина.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) в ответ на запрос NYT сообщили, что внимательно изучали дело и не увидели поводов оспорить версию о загрязненной пище. Таким образом, Хэ Цзюньи и Тан Мухань избежали санкций. 

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в свою очередь не стало комментировать материалы дела, но отметило, что всегда придерживается международных правил и позиции нулевой терпимости к допингу.

В апреле NYT уже сообщал о 23 китайских пловцах, которые избежали наказания за триметазидин перед Олимпиадой 2021 года.

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35 комментариев
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А если наших поймают, версия со Вкусно и точка проканает?
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-2
+15
Им бабушка приготовила, а не дедушка, это другое...
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Ответ Bartez1986
А если наших поймают, версия со Вкусно и точка проканает?
"Этодругое"
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Ну правильно, мало ли что готовят в этих китайских забегаловках ) Пицца со стероидами, кровяная колбаса с ЭПО.
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Ёлки,тут за микрон витаминки-милдроната чуть не к расстрелу приговаривали...но это другое.
+6
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+6
Всегда наггетсы с тренболоном беру в кефасе
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+5
вопрос что именно китайцы сделали руководству вада, что они их так покрывают, стал ещё более актуален

сколько ещё положительных проб они скрыли?
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Directed by Robert B.Weide, и музыка, соответственно...
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Ответ Raphanus
"Этодругое"
Как же вас лихо, молча минусят ))
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в Норвегии у лыжников астма через одного, в Китае бургеры с допингом продают и никто не наказывает... опять забыл, что это конечно же другое
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0
+3
Не с дедушкиным пирогом же, оправданы справедливо
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+2
Ответ RikkiQuaresma
Можно только поаплодировать тому, как качественно Китай защищает своих спортсменов в судах. В очередной раз они смогли юридически обосновать проигрышную позицию и не потерять медали. Нужно учиться так работать.
В каких судах? Это дело даже до суда не дошло. Нам, чтобы "так работать" - нужно увеличить население раз в восемь и экономику раз в пять-семь, тогда да - и дела наших спортсменов не будут доходить до суда.
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Хлопнули бургер за здоровье Си Цзиньпиня
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Можно только поаплодировать тому, как качественно Китай защищает своих спортсменов в судах. В очередной раз они смогли юридически обосновать проигрышную позицию и не потерять медали. Нужно учиться так работать.
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Ответ RikkiQuaresma
Можно только поаплодировать тому, как качественно Китай защищает своих спортсменов в судах. В очередной раз они смогли юридически обосновать проигрышную позицию и не потерять медали. Нужно учиться так работать.
Причем тут суд, если до него дело так и не дошло?
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Ответ RikkiQuaresma
Можно только поаплодировать тому, как качественно Китай защищает своих спортсменов в судах. В очередной раз они смогли юридически обосновать проигрышную позицию и не потерять медали. Нужно учиться так работать.
Уверена, что их защищают не в судах. Но да, молодцы.
+1
0
+1
Ответ RikkiQuaresma
Можно только поаплодировать тому, как качественно Китай защищает своих спортсменов в судах. В очередной раз они смогли юридически обосновать проигрышную позицию и не потерять медали. Нужно учиться так работать.
не было никакого суда
+1
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+1
Ответ RikkiQuaresma
Можно только поаплодировать тому, как качественно Китай защищает своих спортсменов в судах. В очередной раз они смогли юридически обосновать проигрышную позицию и не потерять медали. Нужно учиться так работать.
Нечему здесь аплодировать. Аплодировать надо если следов не оставляешь. Всё остальное - коррупция и читерство.
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Ответ Glyb Aleksey
Клевая отмаза, надо брать на вооружение. Пусть там в комитетах потом сами разбираются, что в бургерах "Вкусно и точка" или в кофе в "Старкоффе" (или как там теперь Старбакс называется) можно найти.
бессмысленно это брать на вооружение
чтобы такая чушь работала - надо сначала яйца руководства вада взять в свои руки

надеюсь американцы всё же разгонят этот клоповник, потому что это уже какая-то запредельная наглость
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Бургеры это простительно. Это же не вода дедушки
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WADA на крючке у Китая...
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Китайский айсберг ....
И это только у пловцов...
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Клевая отмаза, надо брать на вооружение. Пусть там в комитетах потом сами разбираются, что в бургерах "Вкусно и точка" или в кофе в "Старкоффе" (или как там теперь Старбакс называется) можно найти.
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а не дедуля тортик подсуетил случайно?..
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Гамбургер допинг сам по себе. Как и секс.
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Вспоминается песня рэпера ртом Фейса
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Ответ Raphanus
"Этодругое"
Бройлеров кормят добавками с анаболиками, ловко кто-то придумал линию защиты.
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теперь интересно , чьи бургеры, мака ,или вкусно и точка?😂😂😂
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Ответ unbelievable
Всегда наггетсы с тренболоном беру в кефасе
В Ростиксе!
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Да всем известный факт, что китайцы в еду, кроме глуатмата натрия (усилитель вкуса) еще и анаболический стероид (усилитель силы) всегда добавляют.
Такие уж азиатские традиции
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