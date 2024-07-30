WADA запросило доступ к информатору по делу китайских пловцов (Sportschau)

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило прямой доступ к информатору по делу китайских пловцов.

По информации Sportschau, WADA готово продолжать расследование, если сможет связаться с осведомителем, но сам он отказывается от контактов, опасаясь наказания в Китае.

В апреле ARD и The New York Times сообщили, что 23 китайских пловца сдали положительные пробы на триметазидин перед Олимпиадой 2021 года в Токио. Они избежали санкций, так как WADA приняла версию китайской стороны о том, что следы препарата были на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

На фоне общественного резонанса WADA объявляло о перепроверке хода дела, но независимый прокурор не выявил нарушений.

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39 комментариев
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Ответ kollega
Я все больше понимаю,что бред из телевизора,не бред
Как в советском анекдоте: «Всё, что писалось в газете «Правда» неожиданно оказалось правдой»
+35
-2
+33
Родченков после пластики теперь - китайский информатор?
+30
-4
+26
Я все больше понимаю,что бред из телевизора,не бред
+30
-6
+24
Информатор Род Чен Кофф?
+26
-3
+23
Этот информатор теперь тоже после пластических операций и живет по программе защиты свидетелей?
+25
-4
+21
Ответ Potapson
Дожали WADA? А столько заявлений воинственных было.
Не дожали а поставили в коленно-локтевую позу
+22
-3
+19
Дожали WADA? А столько заявлений воинственных было.
+14
-2
+12
А уж как щёки то ВАДА надувало, и самостоятельные мы и ещё подумаем, стоит ли американцам ОИ отдавать, и т.д. Рявкнул на них хозяин и куда вся спесь подевалась) Это не русских безнаказанно прессовать...
+16
-5
+11
а причем здесь какой-то информатор вообще?
есть массовые положительные пробы. не чьи-то рассказы о том, что "где-то кое-кто у нас порой", а пробирки с анализами, в которых лаборатория выявила следы запрещённых веществ.
+12
-2
+10
Вообще ничего плохого не вижу в пересмотре этого дела. Эта история еще смешнее, чем у Валиевой с распылением запрещенного вещества по кухне, а особенно после двойного положительного теста у нескольких китайцев
+12
-3
+9
Ответ Kareglazaya
Дожали-таки Ваду))
Информатор так и не объявится, всё закончится пшиком...
ВАДА : "Мы бы и рады продолжить расследование, но без информатора не можем"...
+9
-1
+8
Ответ Ебздрогыч
Этот информатор теперь тоже после пластических операций и живет по программе защиты свидетелей?
информатор живым из Китая не сможет выехать. Китай не мы, как Родченкову ему сбежать не дадут
+11
-4
+7
Ответ Ира Полубоярова
В том то и дело, что они ничего не объяснили, а вопросов много: 1) Откуда на кухне ТМЗ? Он был прописан кому-то из поваров? Тогда где повар, рецепт, чек? (2) Как ТМЗ мог остаться на кухне спустя два месяца после сдачи положительных проб в период короновируса, когда каждое помещение обрабатывали по 2-3 раза в день? (3) Как он вообще мог туда попасть? Как по мне, вся эта история правда связана с загрязнением (все в одном отеле, но с разных клубов, доза маленькая - у некоторых, кстати, на том же уровне, что и у Валиевой). Но доказательства были? Нет. Валиева за это 4 года получила, а у китайцев якобы не было вообще никакого нарушения)
Как вообще можно было им поверить на слово тогда... А теперь ВАДА обижается, что это вскрылось
+5
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+5
Ответ Vera25
Китайцы объяснили, как ТМЗ в таких количествах оказался на кухне? Что с ним делали повора?
В том то и дело, что они ничего не объяснили, а вопросов много: 1) Откуда на кухне ТМЗ? Он был прописан кому-то из поваров? Тогда где повар, рецепт, чек? (2) Как ТМЗ мог остаться на кухне спустя два месяца после сдачи положительных проб в период короновируса, когда каждое помещение обрабатывали по 2-3 раза в день? (3) Как он вообще мог туда попасть?

Как по мне, вся эта история правда связана с загрязнением (все в одном отеле, но с разных клубов, доза маленькая - у некоторых, кстати, на том же уровне, что и у Валиевой). Но доказательства были? Нет. Валиева за это 4 года получила, а у китайцев якобы не было вообще никакого нарушения)
+6
-2
+4
Я тут увидел разборки в стиле зачистки свидетелей.. щас им покажут информатора и он неожиданно исчезнет 😂
+3
0
+3
Ответ Ира Полубоярова
В том то и дело, что они ничего не объяснили, а вопросов много: 1) Откуда на кухне ТМЗ? Он был прописан кому-то из поваров? Тогда где повар, рецепт, чек? (2) Как ТМЗ мог остаться на кухне спустя два месяца после сдачи положительных проб в период короновируса, когда каждое помещение обрабатывали по 2-3 раза в день? (3) Как он вообще мог туда попасть? Как по мне, вся эта история правда связана с загрязнением (все в одном отеле, но с разных клубов, доза маленькая - у некоторых, кстати, на том же уровне, что и у Валиевой). Но доказательства были? Нет. Валиева за это 4 года получила, а у китайцев якобы не было вообще никакого нарушения)
ТМЗ в быту же не применяется, только как лекарство, не может там быть массового загрязнения в общепите.
+3
0
+3
После вью Родченкова зашевелились?
+3
0
+3
эта музыка будет вечной)
+3
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+3
Ответ Marya Y
==где повар, рецепт, чек?== Просто интересно, вы все чеки по году с момента покупки товара храните? Ничёсе.
А если чека, рецепта нет, свидетеля нет - то чем их случай отличается от Валиевой? У нее один в один, без деда и рецепта. Почему столь разные результаты при одинаковых вводных?
+3
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+3
Ответ Marya Y
==где повар, рецепт, чек?== Просто интересно, вы все чеки по году с момента покупки товара храните? Ничёсе.
Ну сейчас все платят картами, чек можно лекго восстановить в банковсеом приложении. И даже если налом, в аптеке дубликат также могут предоставить, если назовешь им дату. Это же рецептурное лекарство, все отмечается.
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Ответ Ира Полубоярова
В том то и дело, что они ничего не объяснили, а вопросов много: 1) Откуда на кухне ТМЗ? Он был прописан кому-то из поваров? Тогда где повар, рецепт, чек? (2) Как ТМЗ мог остаться на кухне спустя два месяца после сдачи положительных проб в период короновируса, когда каждое помещение обрабатывали по 2-3 раза в день? (3) Как он вообще мог туда попасть? Как по мне, вся эта история правда связана с загрязнением (все в одном отеле, но с разных клубов, доза маленькая - у некоторых, кстати, на том же уровне, что и у Валиевой). Но доказательства были? Нет. Валиева за это 4 года получила, а у китайцев якобы не было вообще никакого нарушения)
Китайцами указывалось что никто из персонала не принимал ТМЗ.
При обследовании нашли следы даже в вентиляции, и т.е. китайский ТМЗ - особый и распространяется воздушно-капельным путем.
И такую суперважную инфу утаили. Этой инфу могла бы использовать защита Валиевой, и судьи должны были бы учесть её.
А Валиева получила по максимуму потому что надо было отобрать золото командника.
+2
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Предвкушаю вторую часть марлезонского балета

https://icdn.lenta.ru/images/2018/03/24/18/20180324180634054/detail_301a5cc6c3ed26d53f8115908f63a069.jpg
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Родченков?
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Ответ Лакс
Китайцами указывалось что никто из персонала не принимал ТМЗ. При обследовании нашли следы даже в вентиляции, и т.е. китайский ТМЗ - особый и распространяется воздушно-капельным путем. И такую суперважную инфу утаили. Этой инфу могла бы использовать защита Валиевой, и судьи должны были бы учесть её. А Валиева получила по максимуму потому что надо было отобрать золото командника.
Увы. двойные стандарты в действии. По-моему, все на поверхности, но многие комментаторы не хотят этого видеть
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+2
Ответ Marya Y
==где повар, рецепт, чек?== Просто интересно, вы все чеки по году с момента покупки товара храните? Ничёсе.
У Валиевой запросили)) И засрали за то, что ниче не было
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Ответ Vadim Medvedev
а причем здесь какой-то информатор вообще? есть массовые положительные пробы. не чьи-то рассказы о том, что "где-то кое-кто у нас порой", а пробирки с анализами, в которых лаборатория выявила следы запрещённых веществ.
Я тоже не поняла, о чем и кого он собирался информировать.
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Ответ Fona
Вообще ничего плохого не вижу в пересмотре этого дела. Эта история еще смешнее, чем у Валиевой с распылением запрещенного вещества по кухне, а особенно после двойного положительного теста у нескольких китайцев
Китайцы объяснили, как ТМЗ в таких количествах оказался на кухне? Что с ним делали повора?
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Ответ Olga.t
Информатор так и не объявится, всё закончится пшиком... ВАДА : "Мы бы и рады продолжить расследование, но без информатора не можем"...
На этот случай во всех допинговых делах есть презумпция Виновности
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смешно)))
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Ответ U-hoho
На этот случай во всех допинговых делах есть презумпция Виновности
Абсолютно верно.
Но в случае с китайскими пловцами она по какой-то причине не сработала.
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