WADA запросило доступ к информатору по делу китайских пловцов (Sportschau)
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило прямой доступ к информатору по делу китайских пловцов.
По информации Sportschau, WADA готово продолжать расследование, если сможет связаться с осведомителем, но сам он отказывается от контактов, опасаясь наказания в Китае.
В апреле ARD и The New York Times сообщили, что 23 китайских пловца сдали положительные пробы на триметазидин перед Олимпиадой 2021 года в Токио. Они избежали санкций, так как WADA приняла версию китайской стороны о том, что следы препарата были на кухне отеля, где останавливались спортсмены.
На фоне общественного резонанса WADA объявляло о перепроверке хода дела, но независимый прокурор не выявил нарушений.
У WADA и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?
WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?
есть массовые положительные пробы. не чьи-то рассказы о том, что "где-то кое-кто у нас порой", а пробирки с анализами, в которых лаборатория выявила следы запрещённых веществ.
ВАДА : "Мы бы и рады продолжить расследование, но без информатора не можем"...
Как по мне, вся эта история правда связана с загрязнением (все в одном отеле, но с разных клубов, доза маленькая - у некоторых, кстати, на том же уровне, что и у Валиевой). Но доказательства были? Нет. Валиева за это 4 года получила, а у китайцев якобы не было вообще никакого нарушения)
При обследовании нашли следы даже в вентиляции, и т.е. китайский ТМЗ - особый и распространяется воздушно-капельным путем.
И такую суперважную инфу утаили. Этой инфу могла бы использовать защита Валиевой, и судьи должны были бы учесть её.
А Валиева получила по максимуму потому что надо было отобрать золото командника.
https://icdn.lenta.ru/images/2018/03/24/18/20180324180634054/detail_301a5cc6c3ed26d53f8115908f63a069.jpg
Но в случае с китайскими пловцами она по какой-то причине не сработала.