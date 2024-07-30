WADA запросило доступ к информатору по делу китайских пловцов (Sportschau)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило прямой доступ к информатору по делу китайских пловцов.

По информации Sportschau, WADA готово продолжать расследование, если сможет связаться с осведомителем, но сам он отказывается от контактов, опасаясь наказания в Китае.

В апреле ARD и The New York Times сообщили, что 23 китайских пловца сдали положительные пробы на триметазидин перед Олимпиадой 2021 года в Токио. Они избежали санкций, так как WADA приняла версию китайской стороны о том, что следы препарата были на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

На фоне общественного резонанса WADA объявляло о перепроверке хода дела, но независимый прокурор не выявил нарушений.

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