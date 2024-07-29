Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: теннисисты Сафиуллин и Шнайдер вышли во 2-й круг, Андреева, Котов и Александрова выбыли

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен Олимпиада-2024 Роман Сафиуллин Даниил Медведев Екатерина Александрова Глеб Сырица Тамара Дронова Диана Шнайдер Евгений Сомов Водные виды

Стали известны первые результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

28 июля

Теннисисты Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер вышли во второй круг одиночных турниров. Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли.

В парном турнире Сафиуллин и Даниил Медведев завершили борьбу в первом круге.

27 июля

Пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав 13-й результат в квалификации. По итогам полуфиналов он вновь проплыл с 13-м временем, но не отобрался в финал.

Велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица не смогли побороться за медали на велошоссе. Они заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Даниил Медведев разгромил австралийца Ринки Хиджикату (6:2, 6:1) в первом круге олимпийского турнира по теннису.

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15 комментариев
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Ответ Адам Нинуху
Смысл в чем был унижаться если даже не могут хоть какую то медаль завоевать непонятно
Давайте на олимпиаде допускать только 3 спортсменов/команды на турнир.

А что, зачем нужны другие спортсмены, которые не берут медали? унижаться?
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Ответ Красный Шмель
Потому что порядочных теннисистов у нас больше, чем предателей. Нормальные люди отказались ехать на баховскую олимпиаду!!
Может быть перебор с предателями ?
Песков же ни какой-то блогер , а Пресс-секретарь Президента сказал :
Будем за теннисистов болеть.
Несерьезно как-то против начальства идти !
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А почему не все теннисисты поехали ?
Скажите , кто специалист !
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Да на Сочи совсем не похоже. Хотя там тоже первую неделю сильно буксовали, а потом как поперло, в последние дни аж целиком пъедисталы занимали.
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Смысл в чем был унижаться если даже не могут хоть какую то медаль завоевать непонятно
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Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 10 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Выходит на первом месте. Гарантии!
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досвидули манкурты
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Ответ OldRedWhite
Может быть перебор с предателями ? Песков же ни какой-то блогер , а Пресс-секретарь Президента сказал : Будем за теннисистов болеть. Несерьезно как-то против начальства идти !
Комментарий удален модератором
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Мало того , что комментарии удалил , так ещё и обзываться ? ))
Нас бы в свое время за такие ляпы не только с работы поганой метлой , да ещё бы и из партии бы исключили !
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Ответ Красный Шмель
Потому что порядочных теннисистов у нас больше, чем предателей. Нормальные люди отказались ехать на баховскую олимпиаду!!
Просили ответить специалистов, а не бабок у подъезда
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