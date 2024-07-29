Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: теннисисты Сафиуллин и Шнайдер вышли во 2-й круг, Андреева, Котов и Александрова выбыли

Стали известны первые результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

28 июля

Теннисисты Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер вышли во второй круг одиночных турниров. Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли.

В парном турнире Сафиуллин и Даниил Медведев завершили борьбу в первом круге.

27 июля

Пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав 13-й результат в квалификации. По итогам полуфиналов он вновь проплыл с 13-м временем, но не отобрался в финал.

Велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица не смогли побороться за медали на велошоссе. Они заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.

Даниил Медведев разгромил австралийца Ринки Хиджикату (6:2, 6:1) в первом круге олимпийского турнира по теннису.