Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: теннисисты Сафиуллин и Шнайдер вышли во 2-й круг, Андреева, Котов и Александрова выбыли
Стали известны первые результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
28 июля
Теннисисты Роман Сафиуллин и Диана Шнайдер вышли во второй круг одиночных турниров. Павел Котов, Мирра Андреева и Екатерина Александрова выбыли.
В парном турнире Сафиуллин и Даниил Медведев завершили борьбу в первом круге.
27 июля
Пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав 13-й результат в квалификации. По итогам полуфиналов он вновь проплыл с 13-м временем, но не отобрался в финал.
Велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица не смогли побороться за медали на велошоссе. Они заняли 21-е и 31-е места соответственно в индивидуальных гонках с раздельным стартом.
Даниил Медведев разгромил австралийца Ринки Хиджикату (6:2, 6:1) в первом круге олимпийского турнира по теннису.
А что, зачем нужны другие спортсмены, которые не берут медали? унижаться?
Песков же ни какой-то блогер , а Пресс-секретарь Президента сказал :
Будем за теннисистов болеть.
Несерьезно как-то против начальства идти !
Скажите , кто специалист !
Нас бы в свое время за такие ляпы не только с работы поганой метлой , да ещё бы и из партии бы исключили !