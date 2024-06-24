Владимир Сальников: «Ефимова использовала все шансы, которые у нее были»
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о попытке Юлии Ефимовой отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.
Ефимова – шестикратная чемпионка мира. В июне она выступила на чемпионате Багамских островов в нейтральном статусе, но не смогла выполнить олимпийский норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом.
«Она использовала все шансы, которые у нее были. А других у нее нет», – приводит слова Сальников «СЭ».
Глава ВФП отметил, что у пловчихи нет других шансов получить квоту.
– Была попытка, но она оказалась неудачной.
– Есть шанс получить квоту по представительству?
– Она для представителей стран, которые не выполнили ни норматив А, ни норматив В. Но у нас спортсмены от страны не выступают, поэтому на нас этот принцип не распространяется, – цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Юлия Ефимова: «Я против того, чтобы винить пловцов, что они не пошли против течения, чтобы поехать на Олимпиаду. Шло сильное давление со всех сторон»
Раньше тоже были к ней вопросы , почему медлила , почему тянула . Теперь все понимаю ,и искренне извиниться бы хотел , Юля не виновата. Да после таких заявлений про бомжей и всеобщего ликования в думе . Одной девочке тяжело плыть против течения. Кто ж знал ,что повестка поменяется и стрелочка качнется , но даже после этого Юлия не опустила руки и продолжила карабкаться без поддержки , но с огромной любовью фанатов и неравнодушных.
Боролась до конца , преодолевая многие сложности. Жаль не получилось. Но она давно всем все доказала.
истинная Королева Сердец . Успехов и Здоровья тебе Юлия . Все будет хорошо . Привет из 🇰🇿