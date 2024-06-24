Владимир Сальников: «Ефимова использовала все шансы, которые у нее были»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова ВФП Владимир Сальников Водные виды

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о попытке Юлии Ефимовой отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира. В июне она выступила на чемпионате Багамских островов в нейтральном статусе, но не смогла выполнить олимпийский норматив на дистанциях 100 и 200 м брассом.

«Она использовала все шансы, которые у нее были. А других у нее нет», – приводит слова Сальников «СЭ».

Глава ВФП отметил, что у пловчихи нет других шансов получить квоту.

 – Была попытка, но она оказалась неудачной.

 – Есть шанс получить квоту по представительству?

 – Она для представителей стран, которые не выполнили ни норматив А, ни норматив В. Но у нас спортсмены от страны не выступают, поэтому на нас этот принцип не распространяется, – цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Юлия Ефимова: «Я против того, чтобы винить пловцов, что они не пошли против течения, чтобы поехать на Олимпиаду. Шло сильное давление со всех сторон»

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2 комментария
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Радуется... оплывшая морда.
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Честно до глубины души обидно , я сам с другой страны , но видя как Россия сама топит своих спортсменов , многих заслуженных очень обидно на душе .

Раньше тоже были к ней вопросы , почему медлила , почему тянула . Теперь все понимаю ,и искренне извиниться бы хотел , Юля не виновата. Да после таких заявлений про бомжей и всеобщего ликования в думе . Одной девочке тяжело плыть против течения. Кто ж знал ,что повестка поменяется и стрелочка качнется , но даже после этого Юлия не опустила руки и продолжила карабкаться без поддержки , но с огромной любовью фанатов и неравнодушных.

Боролась до конца , преодолевая многие сложности. Жаль не получилось. Но она давно всем все доказала.

истинная Королева Сердец . Успехов и Здоровья тебе Юлия . Все будет хорошо . Привет из 🇰🇿
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