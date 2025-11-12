Фесиков о допуске пловцов: «Чувство гордости определенно есть. Мы делаем большой шаг для всего спорта, открывая границы»

Сергей Фесиков: допуск российских пловцов открывает границы для всего спорта.

Призер Олимпиады-2012 в эстафете, спортивный директор Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о допуске пловцов на международную арену.

– Гордость чувствуете, что именно пловцы открыли дорогу на мировую арену?

– Чувство гордости определенно есть. Мы делаем большой шаг для мира плавания и для всего спорта, открывая границы. И мы доказываем, и Мазепин об этом постоянно говорит, что спорт вне политики, что наши спортсмены должны конкурировать с лучшими.

И Будапешт, и Сингапур тому яркий пример. Там абсолютно лояльно, бесконфликтно все прошло. Я находился с командой и могу заверить, что мир хочет соревноваться с нами. Мы тоже хотим. Мы голодные до побед. Осталось только все планы реализовать.

– Расскажите о ближайших...

– Уже на следующей неделе поедем на Кубок сильнейших в Минск. В отсутствие чемпионата Европы в Польше этот старт необходим. А завершим сезон на короткой воде на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге. И уже начнем работать на перспективу. Учитывая и заявления World Aquatics, и слова Мазепина, верим, что выступим на чемпионате Европы в Париже летом 2026 года.

Кстати, последний раз ЧЕ на короткой воде прошел в 2021 году здесь, в Казани. Я в нем еще сам принимал участие. Для меня символично быть в этом бассейне в новой роли, с новыми амбициями, желаниями, новой командой. Мы верим, что все получится, и все делаем для этого, – сказал Фесиков.