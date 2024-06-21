Сальников о нейтральном статусе Ефимовой: «Это ее решение, и никто ее не осуждает и не толкает»
Владимир Сальников сказал о решении Юлии Ефимовой получить нейтральный статус.
«На сегодняшний день кроме Юлии Ефимовой нет ни одного человека (в плавании), кто получил нейтральный статус. Сможет ли она поехать на Олимпиаду, зависит от нее. Она сама принимает решение, и кроме нейтрального статуса ей нужно выполнить олимпийский норматив. Если ей это удастся, то вполне возможно, что она там выступит.
Я отношусь так, что каждый принимает решение самостоятельно в соответствии со своим взглядом на жизнь, от обстоятельств. Это ее решение, и никто ее не осуждает и не толкает», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).