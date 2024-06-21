Сальников о нейтральном статусе Ефимовой: «Это ее решение, и никто ее не осуждает и не толкает»

Владимир Сальников сказал о решении Юлии Ефимовой получить нейтральный статус.

«На сегодняшний день кроме нет ни одного человека (в плавании), кто получил нейтральный статус. Сможет ли она поехать на , зависит от нее. Она сама принимает решение, и кроме нейтрального статуса ей нужно выполнить олимпийский норматив. Если ей это удастся, то вполне возможно, что она там выступит.



Я отношусь так, что каждый принимает решение самостоятельно в соответствии со своим взглядом на жизнь, от обстоятельств. Это ее решение, и никто ее не осуждает и не толкает», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).