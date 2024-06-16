Пловец Коновалов: «Нашей федерации не нужны спортсмены, которые имеют мнение. Ефимова не терпит, когда всех откровенно держат за дураков»

Теги плавание сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России Юлия Ефимова ВФП Никита Коновалов Париж-2024 Водные виды

Пловец Никита Коновалов поддержал Юлию Ефимову, получившую нейтральный статус.

Коновалов – серебряный призер ЧМ-2009 в эстафете.

«Проблема в том, что нашей федерации не нужны спортсмены, которые имеют мнение. С самого начала идет посыл: ваша обязанность – приносить медали, а не думать.

Мне это не нравится. Ефимова тоже не терпит, когда всех откровенно держат за дураков. Шантажировать ее нечем – денег она заработала на всю жизнь.

Поэтому бьется она сейчас не за какие-то блага, а за шанс выступить на последней в своей карьере Олимпиаде. Того, ради чего спортсмены и тренируются», – сказал Коновалов в интервью Sports.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду

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3 комментария
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Как говорится, человек становится человеком только когда его окликает другой человек. Браво Коновалову за поддержку Ефимовой.
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Достойный тренер,надеюсь он сможет научить детей многому хорошему и не только в плавании!
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Моё уважение этому человеку. Не все ещё сошли с ума.
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