Пловец Коновалов: «Нашей федерации не нужны спортсмены, которые имеют мнение. Ефимова не терпит, когда всех откровенно держат за дураков»

Пловец Никита Коновалов поддержал Юлию Ефимову, получившую нейтральный статус.

Коновалов – серебряный призер ЧМ-2009 в эстафете.

«Проблема в том, что нашей федерации не нужны спортсмены, которые имеют мнение. С самого начала идет посыл: ваша обязанность – приносить медали, а не думать.

Мне это не нравится. Ефимова тоже не терпит, когда всех откровенно держат за дураков. Шантажировать ее нечем – денег она заработала на всю жизнь.

Поэтому бьется она сейчас не за какие-то блага, а за шанс выступить на последней в своей карьере Олимпиаде. Того, ради чего спортсмены и тренируются», – сказал Коновалов в интервью Sports.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе.

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду