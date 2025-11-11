Пригода и Клепикова признаны лучшими пловцами года в России
Кирилл Пригода и Дарья Клепикова – лучшие пловцы России 2025 года.
Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) назвала лучших пловцов 2025 года.
Ими стали Кирилл Пригода и Дарья Клепикова. На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Пригода завоевал два золота в эстафетах и серебро на 50 м брассом, Клепикова – золото и серебро в эстафетах.
В номинации «открытие года» победил 17-летний Михаил Щербаков, взявший золото на 200 м комплексом на юниорском чемпионате мира в Отопене, а также победивший в эстафете вольным стилем.
Заплывом года признана победа Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комбинированной эстафете на ЧМ-2025 с рекордом Европы и России.
Тренером года названа Ольга Байдалова, лучшим тренером резерва – Виктор Прохоренко.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
