Дмитрий Мазепин: «Я сказал Путину, что водные виды спорта – самые медалеемкие. Не хотел поддавливать, понимая, в каком состоянии экономика, но надеюсь, важность водных видов будет цениться»

Мазепин рассказал об общении с Путиным насчет водных видов спорта.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин рассказал, о чем говорил с президентом страны Владимиром Путиным .

Ранее Мазепин и Путин общались в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

«Я сказал нашему президенту, что водные виды спорта – самый медалеемкий вид спорта. 55 наград. Легкая атлетика, может случиться так, что не поедет [на Олимпийские игры], так что во многом выступление сборной России на Олимпиаде будет зависеть от того, как подготовим ребят, и в этом лежит большая ответственность.

Также я доложил президенту, что основная проблема – инфраструктура. Привел цифры, что у нас занимается от трех до трех с половиной миллионов человек водными видами. Футболом четыре миллиона человек – это первый массовый спорт, мы – второй.

Но у нас 22 тысячи футбольных полей, не считая стадионов, и только 2000 бассейнов, из которых около 150 пятидесятиметровых, которые можно использовать как спортивные. Всего 21 бассейн для прыжков в воду. И как тут бороться с Китаем и Америкой? В Китае и Америке 6-8% людей занимается плаванием, в Австралии 16%, а у нас 2-3%. Мы по этому показателю также сильно уступаем, это вопрос доступности инфраструктуры.

Не хотел поддавливать, понимая, в каком состоянии находится экономика и какие задачи сейчас у страны, но надеюсь, что приоритеты будут меняться и важность водных видов спорта будет цениться. И если для страны нужно, чтобы мы выступали и боролись, то у нас должны быть созданы хотя бы равные условия. Если этого нет, то делаем это не благодаря, а вопреки.

Мы получили разрешение для водного поло [выступать на международных турнирах], а это первый игровой командный вид спорта, который выходит на международную арену. Ни хоккей, ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол пока не играют. Цените и помогайте нам в том, что мы делаем», – сказал Мазепин на внеочередной конференции ФВВСР.