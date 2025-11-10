Климент Колесников: «Никогда не стремился взять автограф у Фелпса. Если возьму автограф у одного, нужно будет заполнять всю коллекцию»

Пловец Климент Колесников: никогда не стремился взять автограф у Фелпса.

Пловец Климент Колесников прокомментировал победы на чемпионате России на короткой воде в Казани.

Сегодня он победил на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексом.

«У меня уже этих медалей много, места остается дома все меньше. Дети ко мне часто подходят, просят автографы, иногда отдаю медали им. Иной раз дети, которые просят автографы, даже не знают меня. Для медалей с больших соревнований хотелось бы сделать какую-то витрину.

Хотел бы я взять автограф у Фелпса? Я никогда к этому не стремился, потому что знаю, что если возьму автограф у одного, тогда нужно будет заполнять всю коллекцию. Я одним не остановлюсь, тогда нужен будет альбом, и я бы подходил уже ко всем», – сказал Колесников.