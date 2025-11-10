Чикунова о допуске пловцов: «Надеюсь, скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене»
Чикунова: все российские спортсмены заслуживают выступать на мировой арене.
Серебряный призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова надеется, что российских атлетов будут допускать к международным соревнованиям.
«Я очень надеюсь, что скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене.
Я очень рада, что наша федерация смогла добиться для нас участия в международных соревнованиях. У нас сильнейшие спортсмены в стране, все заслуживают выступать», – сказала Чикунова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
