Татьяна Покровская: «Как тренеру Ромашиной еще нужно учиться. Надеюсь на Светлану и верю в нее»

Татьяна Покровская: как тренеру Светлане Ромашиной еще нужно учиться.

Татьяна Покровская высказалась о назначении Светланы Ромашиной главным тренером сборной России по синхронному плаванию.

Покровская занимала этот пост с 1998 года.

– Светлана Ромашина – великая спортсменка. Она начинает новый этап в карьере, но теперь в качестве тренера. Будете ей помогать?

– Конечно. Я надеюсь на нее, она прошла большую школу сборной команды. Она была безупречно сильной спортсменкой, и с этим никто спорить не будет, но как тренеру ей еще нужно учиться. Группа – самый сложный вид синхронного плавания. Но ведь не просто так она завоевала столько медалей – у нее хорошая голова и сильный характер: она может повести команду. Так что надеюсь на Светлану и верю в нее.

– Какими личными качествами должен обладать тренер?

– Как я всегда говорю, хороший тренер должен быть с «диагнозом», он должен быть «болен» спортом. Тренер должен жить работой, только тогда будет успех. Закончил вовремя и пошел заниматься личными делами – так не получится.

У меня был очень хороший коллектив тренеров все эти годы, и это очень важно. Тренеру сложно работать в одиночестве, должны быть те, кто поддерживает, не переходят дорогу, а помогают. Должен быть хороший климат в коллективе. Когда ты выходишь на определенный уровень, когда работаешь на победу, рядом должны быть преданные люди.

Я начинала, когда Елена Полянская работала с индивидуальными видами: она шла в своей работе от образа. Она создала нашу первую солистку Ольгу Седакову, которой рукоплескал весь мир. Она создала солистку Ольгу Брусникину, которая на протяжении многих лет была недосягаемой. Затем за индивидуальные виды стала отвечать Татьяна Данченко – тоже «больна» работой, создавала прекрасные дуэты, всегда очень внимательно относилась к подбору музыки. Я не всегда этот выбор понимала, но, посмотрев на соревнованиях, соглашалась. Она воспитала таких солисток, как Наталья Ищенко и Ромашина.

Максимова вообще у нас театрал и человек из искусства! Продолжает дело мамы, великого тренера Марии Максимовой, с которой я начинала работать в синхронном плавании. Мария в композициях шла от шоу. Они работали в одно время с Зоей Барбиер, которая, напротив, шла от спорта, от техники. Со мной бок о бок работала чемпионка СССР Елена Грызунова, Екатерина Пискарева, которая ранее тренировала юниорскую команду. Они создавали и создают синхронное плавание. Дай бог, чтобы они продолжали это делать. На них еще долго может держаться хороший уровень нашего синхронного плавания. Они неравнодушны, что очень важно, – сказала Покровская.