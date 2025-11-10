0

Татьяна Покровская: «Как тренеру Ромашиной еще нужно учиться. Надеюсь на Светлану и верю в нее»

Татьяна Покровская: как тренеру Светлане Ромашиной еще нужно учиться.

Татьяна Покровская высказалась о назначении Светланы Ромашиной главным тренером сборной России по синхронному плаванию.

Покровская занимала этот пост с 1998 года.

Светлана Ромашина – великая спортсменка. Она начинает новый этап в карьере, но теперь в качестве тренера. Будете ей помогать?

– Конечно. Я надеюсь на нее, она прошла большую школу сборной команды. Она была безупречно сильной спортсменкой, и с этим никто спорить не будет, но как тренеру ей еще нужно учиться. Группа – самый сложный вид синхронного плавания. Но ведь не просто так она завоевала столько медалей – у нее хорошая голова и сильный характер: она может повести команду. Так что надеюсь на Светлану и верю в нее.

– Какими личными качествами должен обладать тренер?

– Как я всегда говорю, хороший тренер должен быть с «диагнозом», он должен быть «болен» спортом. Тренер должен жить работой, только тогда будет успех. Закончил вовремя и пошел заниматься личными делами – так не получится.

У меня был очень хороший коллектив тренеров все эти годы, и это очень важно. Тренеру сложно работать в одиночестве, должны быть те, кто поддерживает, не переходят дорогу, а помогают. Должен быть хороший климат в коллективе. Когда ты выходишь на определенный уровень, когда работаешь на победу, рядом должны быть преданные люди.

Я начинала, когда Елена Полянская работала с индивидуальными видами: она шла в своей работе от образа. Она создала нашу первую солистку Ольгу Седакову, которой рукоплескал весь мир. Она создала солистку Ольгу Брусникину, которая на протяжении многих лет была недосягаемой. Затем за индивидуальные виды стала отвечать Татьяна Данченко – тоже «больна» работой, создавала прекрасные дуэты, всегда очень внимательно относилась к подбору музыки. Я не всегда этот выбор понимала, но, посмотрев на соревнованиях, соглашалась. Она воспитала таких солисток, как Наталья Ищенко и Ромашина.

Максимова вообще у нас театрал и человек из искусства! Продолжает дело мамы, великого тренера Марии Максимовой, с которой я начинала работать в синхронном плавании. Мария в композициях шла от шоу. Они работали в одно время с Зоей Барбиер, которая, напротив, шла от спорта, от техники. Со мной бок о бок работала чемпионка СССР Елена Грызунова, Екатерина Пискарева, которая ранее тренировала юниорскую команду. Они создавали и создают синхронное плавание. Дай бог, чтобы они продолжали это делать. На них еще долго может держаться хороший уровень нашего синхронного плавания. Они неравнодушны, что очень важно, – сказала Покровская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoСветлана Ромашина
синхронное плавание
logoТатьяна Покровская
logoсборная России (синхронное плавание)
Гана Максимова
Татьяна Данченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
сегодня, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
сегодня, 12:54
Ромашина о назначении главным тренером синхронисток: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность»
сегодня, 12:27
Главные новости
Чикунова о допуске пловцов: «Надеюсь, скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене»
12 минут назад
Минаков об участии российских пловцов в Олимпиаде-2028: «Пока рано делать заявления, до нее два с половиной года»
43 минуты назад
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Пригода одержали победы, Корнев – 2-й, другие результаты
сегодня, 16:08
Дмитрий Мазепин: «Я сказал Путину, что водные виды спорта – самые медалеемкие. Не хотел поддавливать, понимая, в каком состоянии экономика, но надеюсь, важность водных видов будет цениться»
сегодня, 13:08
Ромашина о назначении главным тренером синхронисток: «Это и радость, и волнение, и какая-то доля страха, и безумная ответственность»
сегодня, 12:27
Дмитрий Мазепин: «Был неприятно удивлен, в каком состоянии находилась база на озере Круглом»
сегодня, 10:54
Покровская покинет пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, которую возглавляла с 1998 года. Ее заменит Ромашина
сегодня, 10:38
Дмитрий Мазепин: «Водным видам спорта повезло, что у нас есть вменяемое руководство World Aquatics. Мой прогноз – после зимней Олимпиады вернем и флаг с гимном»
сегодня, 09:08
Евгений Рылов: «На 200 м на спине за первое-второе место на чемпионате мира я был бы способен бороться»
сегодня, 06:37
Евгений Рылов: «Переболел «короной», у меня вылез стрептококк. Сейчас полностью вылечился, но надо смотреть, что будет дальше»
сегодня, 06:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
сегодня, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
сегодня, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:22
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10