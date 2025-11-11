0

«Тренер выпустила поприкалываться, а получилось вот так». Корнев о двух рекордах России за день

Корнев о рекорде России: тренер выпустила поприкалываться, а получилось вот так.

Чемпион мира по плаванию в эстафете Егор Корнев высказался о двух рекордах России, которые он установил за один день.

В Казани проходит чемпионат страны на короткой воде. В пятницу Корнев проплыл дистанцию 50 метров баттерфляем за 21,83 секунды в квалификации, а затем за 21,73 в полуфинале. При этом спортсмен решил сняться с финала.

– Для кролиста баттерфляй — не родная дистанция, но, так скажем, двоюродная. Тем не менее два рекорда России за день и дальше снятие. Зачем плыл?

– Ольга Николаевна (Байдалова, тренер – Спортс’’) выпустила поприкалываться, а получилось вот так. Это что-то новенькое, и это замечательно. Сложились хорошо обстоятельства – побил рекорд. Но впереди были 100 м кролем, я переключился на другую цель – рекорд мира. Не получилось, но все равно остался доволен результатом. Свою задачу на этой дистанции я выполнил.

– Еще и комплекс был в заявке, но в итоге снялся.

– Да, тоже решение было принято под 100 м кролем. 50 м на спине принципиально уже плыву, а вот 100 м комплекс – как-нибудь в другой раз. В Минске как раз собираюсь проплыть.

– Захотелось окунуться в эту бешеную конкуренцию спинистов?

– Это как погоня за адреналином. Хочу доказать, что я не хуже, что я могу и достоин, – ответил Корнев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
