Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Пригода одержали победы, Корнев – 2-й, другие результаты
10 ноября в Казани прошел четвертый день соревнований.
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Казань
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.17,35
2. Виталина Симонова – 2.20,82
3. Екатерина Ерешко – 2.24,43
50 м, спина
1. Александра Курилкина – 26,18
2. Арина Хитева – 26,27
3. Мария Осетрова – 26,60
100 м, комплекс
1. Ралина Гилязова – 59,20
2. Виктория Машкина – 59,21
3. Яна Шакирова – 59,85
1500 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина – 15.42,12
2. Анна Аршавская – 15.59,90
3. Полина Козякина – 16.00,64
Мужчины
200 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 2.01,91
2. Михаил Доринов – 2.02,42
3. Александр Жигалов – 2.04,96
50 м, спина
1. Климент Колесников – 22,43
2. Егор Корнев – 22,52
3. Павел Самусенко – 22,65
100 м, комплекс
1. Климент Колесников – 51,02
2. Алексей Сударев – 52,33
3. Михаил Щербаков – 52,37