  • Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Пригода одержали победы, Корнев – 2-й, другие результаты
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Пригода одержали победы, Корнев – 2-й, другие результаты

Колесников и Чикунова победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

10 ноября в Казани прошел четвертый день соревнований.

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.17,35

2. Виталина Симонова – 2.20,82

3. Екатерина Ерешко – 2.24,43

50 м, спина

1. Александра Курилкина – 26,18

2. Арина Хитева – 26,27

3. Мария Осетрова – 26,60

100 м, комплекс

1. Ралина Гилязова – 59,20

2. Виктория Машкина – 59,21

3. Яна Шакирова – 59,85

1500 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 15.42,12

2. Анна Аршавская – 15.59,90

3. Полина Козякина – 16.00,64

Мужчины

200 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 2.01,91

2. Михаил Доринов – 2.02,42

3. Александр Жигалов – 2.04,96

50 м, спина

1. Климент Колесников – 22,43

2. Егор Корнев – 22,52

3. Павел Самусенко – 22,65

100 м, комплекс

1. Климент Колесников – 51,02

2. Алексей Сударев – 52,33

3. Михаил Щербаков – 52,37

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
