Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Пригода одержали победы, Корнев – 2-й, другие результаты

Колесников и Чикунова победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

10 ноября в Казани прошел четвертый день соревнований. Плавание на короткой воде Чемпионат России Казань Женщины 200 м, брасс 1. Евгения Чикунова – 2.17,35 2. Виталина Симонова – 2.20,82 3. Екатерина Ерешко – 2.24,43 50 м, спина 1. Александра Курилкина – 26,18 2. Арина Хитева – 26,27 3. Мария Осетрова – 26,60 100 м, комплекс 1. Ралина Гилязова – 59,20 2. Виктория Машкина – 59,21 3. Яна Шакирова – 59,85 1500 м, вольный стиль 1. Ксения Мишарина – 15.42,12 2. Анна Аршавская – 15.59,90 3. Полина Козякина – 16.00,64 Мужчины 200 м, брасс 1. Кирилл Пригода – 2.01,91 2. Михаил Доринов – 2.02,42 3. Александр Жигалов – 2.04,96 50 м, спина 1. Климент Колесников – 22,43 2. Егор Корнев – 22,52 3. Павел Самусенко – 22,65 100 м, комплекс 1. Климент Колесников – 51,02 2. Алексей Сударев – 52,33 3. Михаил Щербаков – 52,37