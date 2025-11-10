Минаков об участии российских пловцов в Олимпиаде-2028: «Пока рано делать заявления, до нее два с половиной года»
Минаков: пока рано говорить об участии российских пловцов в Олимпиаде-2028.
Чемпион мира Андрей Минаков высказался о возможном участии российских пловцов в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
«Пока рано делать заявления, до Олимпиады два с половиной года.
Тем не менее у нас очень хороший состав, великолепный коллектив, который может развиваться. Не могу сказать, кто где будет, но мы приложим максимум усилий для успешного выступления», – сказал Минаков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
