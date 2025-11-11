Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Клепикова, Михаил Вековищев, Звягинцева, Ступин одержали победы, другие результаты
11 ноября в Казани прошел пятый день соревнований.
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Казань
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова – 56,20
2. Арина Суркова – 56,38
3. Полина Малахова – 57,24
400 м, комплексное плавание
1. Ирина Звягинцева – 4.33,41
2. Виктория Блинова – 4.36,51
3. Анна Рзаева – 4.37,47
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Михаил Вековищев – 49,37
2. Роман Шевляков – 49,93
3. Даниил Марков – 50,27
400 м, комплексное плавание
1. Максим Ступин – 4.04,91
2. Эдуард Валиахметов – 4.07,77
3. Сергей Исаев – 4.09,03
800 м, вольный стиль
1. Савелий Лузин – 7.32,36
2. Иван Моргун – 7.35,37
3. Егор Бабинич – 7.39,26
Микст
Комбинированная эстафета 4x100 м
1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Валерия Козлова, Александра Кузнецова) – 3.37,26
2. Калужская область-1 (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова) – 3.40,09
3. Новосибирская область-1 (Анастасия Дуплинская, Олег Плотников, Михаил Антипов, Анита Грищенко) – 3.41,37