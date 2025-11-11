Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Клепикова, Михаил Вековищев, Звягинцева, Ступин одержали победы, другие результаты

Клепикова и Вековищев победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

11 ноября в Казани прошел пятый день соревнований. Плавание на короткой воде Чемпионат России Казань Женщины 100 м, баттерфляй 1. Дарья Клепикова – 56,20 2. Арина Суркова – 56,38 3. Полина Малахова – 57,24 400 м, комплексное плавание 1. Ирина Звягинцева – 4.33,41 2. Виктория Блинова – 4.36,51 3. Анна Рзаева – 4.37,47 Мужчины 100 м, баттерфляй 1. Михаил Вековищев – 49,37 2. Роман Шевляков – 49,93 3. Даниил Марков – 50,27 400 м, комплексное плавание 1. Максим Ступин – 4.04,91 2. Эдуард Валиахметов – 4.07,77 3. Сергей Исаев – 4.09,03 800 м, вольный стиль 1. Савелий Лузин – 7.32,36 2. Иван Моргун – 7.35,37 3. Егор Бабинич – 7.39,26 Микст Комбинированная эстафета 4x100 м 1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Валерия Козлова, Александра Кузнецова) – 3.37,26 2. Калужская область-1 (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова) – 3.40,09 3. Новосибирская область-1 (Анастасия Дуплинская, Олег Плотников, Михаил Антипов, Анита Грищенко) – 3.41,37