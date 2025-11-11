  • Спортс
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Клепикова, Михаил Вековищев, Звягинцева, Ступин одержали победы, другие результаты

Клепикова и Вековищев победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

11 ноября в Казани прошел пятый день соревнований.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Казань

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова – 56,20

2. Арина Суркова – 56,38

3. Полина Малахова – 57,24

400 м, комплексное плавание

1. Ирина Звягинцева – 4.33,41

2. Виктория Блинова – 4.36,51

3. Анна Рзаева – 4.37,47

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Михаил Вековищев – 49,37

2. Роман Шевляков – 49,93

3. Даниил Марков – 50,27

400 м, комплексное плавание

1. Максим Ступин – 4.04,91

2. Эдуард Валиахметов – 4.07,77

3. Сергей Исаев – 4.09,03

800 м, вольный стиль

1. Савелий Лузин – 7.32,36

2. Иван Моргун – 7.35,37

3. Егор Бабинич – 7.39,26

Микст

Комбинированная эстафета 4x100 м

1. Санкт-Петербург-1 (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Валерия Козлова, Александра Кузнецова) – 3.37,26

2. Калужская область-1 (Дмитрий Савенко, Иван Кустов, Полина Малахова, Алина Гайфутдинова) – 3.40,09

3. Новосибирская область-1 (Анастасия Дуплинская, Олег Плотников, Михаил Антипов, Анита Грищенко) – 3.41,37

