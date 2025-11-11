  • Спортс
  • Чемпион мира Корнев: «Я осознал, что лишние мысли, думки для спортсмена — все это лучше исключить. Сейчас я нахожусь в режиме «Беги, Форрест, беги»
Российский пловец Егор Корнев рассказал, что сейчас находится в режиме «Беги, Форрест, беги».

Корневу 21 год, летом он выиграл золото на чемпионате мира-2025 в Сингапуре в комбинированной эстафете 4×100 м.

– Эмоционально я, конечно, подрос. После Сингапура очень много всего обдумал, по-другому стал ко многому относиться. Из разряда «быть воином – жить вечно». И вперед! Очень стало легко это все переваривать и эмоционально, и физически. Это прям «левел ап». Так что все это пошло мне на пользу.

– Сам себя так прокачал?

– С психологом ни разу не работал. Была борьба с самим собой в голове. И справился!

– С чем или с кем боролся? С «тараканами»?

– Да, с «тараканами», с думкой вот этой, с неуверенностью. Люди — существа программируемые. И вот я так себя перепрограммировал. Рад, что получилось это сделать.

– А раньше был сбой в программе, когда постоянно говорил, что всем по итогам заплывов недоволен?

– Раньше я искал путь, теперь мне путь ясен. По мере взросления приходило осознание ценности любого результата. Можно сказать, вырос как личность. <…>

– Успел поймать в Сингапуре спринтерский кураж. Кайфанул?

– Нет, в том числе потому что в первый день я ничего не плыл. У меня было четыре дня простоя. И психологически ты немного из-за этого теряешь в тонусе. Кто-то волнуется, кого-то тошнит, кого-то трясет, а я вот ничего не чувствовал. Не было никакой искринки, злости, что ли, стартовой не было, которую я мог бы реализовать в скорость. Но это был крутой опыт.

Я, конечно, прикалываюсь сам над собой, что на чемпионате мира на короткой воде, на длинной — везде пятый, везде с пятеркой, везде отличник. Но это ничего страшного. Я до них еще доберусь, просто нужно время.

– Если вы бы мощно выступили в кролевой эстафете 4×100 м, это бы взбодрило психологически?

– Думаю, да. Это дало бы какой-то уверенности, драйва. А вот четыре дня сидеть и думать… Тогда я как раз и осознал, что лишние мысли, эти думки для спортсмена — все это лучше исключить. Надо уметь психологически выключаться из этого, абстрагироваться. Я прикалываюсь и говорю [тренеру] Ольге Николаевне, что для нее важно, чтобы в какой-то момент я включал этот режим «Беги, Форрест, беги». Вот сейчас в нем и нахожусь, – сказал Корнев.

Егор Корнев: «Я проигрывал так много раз, что я как идущий к реке, уже настолько в жизни преисполнился, что в голове бетон стоит»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Корнев
плавание
logoсборная России
Ольга Байдалова
