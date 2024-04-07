Сальников о критериях допуска россиян: «Мы пытались найти компромисс, но World Aquatics осталась на неизменных позициях»
World Aquatics не планирует смягчать условия допуска российских спортсменов.
Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).
«Мы пытались найти определенный компромисс в свое время по изменению этих критериев, но World Aquatics с сентября осталась на неизменных позициях.
Но вот мы видим историю с [борцом Абдулрашидом] Садулаевым, человек был номер один, а его не взяли. Теперь поедет не самый лучший, а второй, третий, десятый. Это правильное решение? Это справедливо со спортивной точки зрения?
Я за те принципы, которые были всегда – спортивный отбор, выступление за страну, гордость за самого себя и никакого унижения», – сказал Сальников.