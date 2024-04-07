Сальников о критериях допуска россиян: «Мы пытались найти компромисс, но World Aquatics осталась на неизменных позициях»

World Aquatics не планирует смягчать условия допуска российских спортсменов.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания ( ).

«Мы пытались найти определенный компромисс в свое время по изменению этих критериев, но с сентября осталась на неизменных позициях.

Но вот мы видим историю с [борцом Абдулрашидом] Садулаевым, человек был номер один, а его не взяли. Теперь поедет не самый лучший, а второй, третий, десятый. Это правильное решение? Это справедливо со спортивной точки зрения?

Я за те принципы, которые были всегда – спортивный отбор, выступление за страну, гордость за самого себя и никакого унижения», – сказал .