Владимир Сальников: «Олимпиада осталась вне зоны нашего интереса. Продолжаем готовиться к соревнованиям своего календаря»

Владимир Сальников заявил, что российские пловцы не поедут на Олимпиаду-2024.

«В плане обсуждения участия в Олимпийских играх для нас ничего не изменилось. Те условия, которые есть, не дают нам выступить на Играх в том виде, в котором это должно было быть. Так что это уже перевернутая страница.

Существуют вещи непреодолимые – по спортивному принципу. Мы раньше отправляли на международные соревнования по итогам отбора лучших из лучших. В этих критериях это исключено. И еще отсутствие символики плюс другие факторы, которые лишают возможности наших спортсменов чувствовать себя на равных с другими участниками.

В разных видах спорта ситуация складывается по‑разному, где‑то удалось добиться определенных сдвигов в отношении условий. Для нас осталась вне зоны нашего интереса. Продолжаем готовиться к соревнованиям своего календаря», – сказал глава Всероссийской федерации плавания ( ).

– Не думаете, что кто‑то из пловцов не согласится с таким положением вещей и попробует поехать индивидуально.

– Для меня будет удивительно, если это случится. Единственный пловец, у которого был этот статус, его отозвал.

– Вы про Ивана Гирева?

– Да, он написал заявление в адрес , в котором указал, что не представляет себе возможным выступление без своей команды. О желании других получить нейтральный статус мне неизвестно, – добавил .

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?