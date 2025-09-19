0

Ковентри о взаимодействии с ОКР: «Контактируем со всеми национальными олимпийскими комитетами»

Ковентри заявила, что у МОК сохраняются контакты с Олимпийским комитетом России.

«Конечно, мы контактируем со всеми национальными олимпийскими комитетами», – сказала глава МОК Кирсти Ковентри, отвечая на вопрос, сохраняется ли контакт с ОКР.

«У нас многочисленные контакты со всеми национальными олимпийскими комитетами. Нам надо удостовериться в том, чтобы эти контакты сохранялись даже в трудные времена, чтобы был путь для возвращения в определенный момент», – добавил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
