Сборная России по синхронному плаванию проведет сбор в ОАЭ
Сборная России по синхронному плаванию проведет сбор в ОАЭ.
«Сборная, в составе которой будут участники чемпионата мира, полетит на сбор в Эмираты 25 сентября», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации водных видов спорта России.
Россияне выступали на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. На счету синхронистов восемь медалей, в том числе три золотые.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости