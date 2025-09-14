Сборная России по синхронному плаванию проведет сбор в ОАЭ.

«Сборная, в составе которой будут участники чемпионата мира, полетит на сбор в Эмираты 25 сентября», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации водных видов спорта России.

Россияне выступали на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе. На счету синхронистов восемь медалей, в том числе три золотые.