0

Российский Красный Крест подключился к поискам пловца Свечникова

Российский Красный Крест подключился к поискам пропавшего пловца Николая Свечникова, пропавшего в Турции.

Об этом сообщила мать спортсмена. 

24 августа Николай участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

«Поиски продолжаются, пока результатов нет. Мне сказали, что удалось подключить Красный Крест. Я надеюсь, что они помогут найти Колю», – сказала Галина Свечникова.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
происшествия
Николай Свечников
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Ковентри о взаимодействии с ОКР: «Контактируем со всеми национальными олимпийскими комитетами»
сегодня, 15:40
Ромашина, Коротышкин, Гальперин и Саутин вошли в техкомитеты World Aquatics
2вчера, 14:44
Семья пропавшего пловца Свечникова потребует компенсацию от организаторов заплыва в Босфоре
217 сентября, 07:30
Поиски пропавшего на Босфоре российского пловца Николая Свечникова продолжаются
15 сентября, 16:29
Мать пропавшего пловца Николая Свечникова: «Надеемся, что поиски расширят в Мраморном море»
14 сентября, 19:59
Сборная России по синхронному плаванию проведет сбор в ОАЭ
114 сентября, 18:10
Синхронистка Бахтырева: «Болею за Трусову – мы знакомы уже четыре года. Она сейчас отсутствует, но, думаю, еще вернется»
512 сентября, 06:28
Призер ЧМ-2025 по синхронному плаванию Бахтырева: «До черного пояса по тхэквондо мне не хватило одного дана. Но там мне сломали нос»
12 сентября, 06:21
Чемпион мира по плаванию Бен Прауд будет участвовать в «стероидной Олимпиаде»
1111 сентября, 15:48
Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США («Матч ТВ»)
211 сентября, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23