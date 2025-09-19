Российский Красный Крест подключился к поискам пловца Свечникова

Российский Красный Крест подключился к поискам пропавшего пловца Николая Свечникова, пропавшего в Турции.

Об этом сообщила мать спортсмена.

24 августа Николай участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

«Поиски продолжаются, пока результатов нет. Мне сказали, что удалось подключить Красный Крест. Я надеюсь, что они помогут найти Колю», – сказала Галина Свечникова.

