Ромашина, Коротышкин, Гальперин и Саутин вошли в техкомитеты World Aquatics

Четверо россиян вошли в технические комитеты Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает пресс-служба организации.

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина вошла в состав комитета по синхронному плаванию, двукратный победитель ОИ Дмитрий Саутин - в комитет по хайдайвингу, олимпийские призеры Евгений Коротышкин и Глеб Гальперин – в комитеты по плаванию и прыжкам в воду соответственно.

«Включение наших представителей в руководящие органы World Aquatics – это еще один большой и важный шаг не только для водных видов спорта, но и для всего российского спортивного сообщества. Я еще раз хотел бы выразить благодарность коллегам из World Aquatics за выстроенный конструктивный диалог, а коллегам пожелать успехов и плодотворной деятельности.

Уверен, что их профессионализм внесет значимый вклад в дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества», – сказал президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин, комментарий которого предоставила пресс‑служба ФВВСР.