Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова планирует участвовать в чемпионате России на короткой воде.

Соревнования пройдут в Казани с 7 по 11 ноября.

«Все лето занималась тем, что лечила травму. Чуть полегче в какой‑то момент стало, более‑менее терпимо, продолжаем работать. Поплыву короткую воду, готовлюсь к чемпионату России», – сказала 33-летняя Ефимова .

«Мне без улыбки нельзя – кому-то кажется, что я смотрю на людей как на говно». Ефимова = 😁