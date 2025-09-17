Семья пропавшего пловца Свечникова потребует компенсацию от организаторов заплыва в Босфоре

Семья пропавшего пловца потребует компенсацию от организаторов заплыва в Босфоре.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

Адвокат Альперен Чакмак заявил, что семья спортсмена намерена потребовать компенсацию. Готовится иск против организаторов заплыва.

«Не могу сказать ничего определенного о том, как долго продлится судебный процесс. Речь идет о двух разных процессах: уголовном и гражданском судопроизводстве.

Что касается уголовного дела, то будет осуществляться поиск подзащитного и проверка, имели ли место действия третьих лиц, которые связаны с исчезновением моего клиента и влекут за собой уголовную ответственность. А гражданский процесс связан с выплатой компенсаций организаторами соревнования и другими ответственными сторонами», – заявил Чакмак.

Накануне сообщалось , что поиски Свечникова продолжаются с использованием авиации.

