  Вице-премьер Чернышенко: «Уровень исполнения госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» составляет более 99%»
Вице-премьер Чернышенко: «Уровень исполнения госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» составляет более 99%»

Дмитрий Чернышенко оценил уровень исполнения госпрограммы по спорту на 99%.

Под председательством вице-премьера РФ Чернышенко состоялось заседание правительственной комиссии.

«Мониторинг реализации госпрограмм регулярно рассматривается на оперативных совещаниях у председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина. На сегодняшний день уровень исполнения госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» составляет более 99%. В ней консолидированы все источники, включая региональные, федеральные бюджеты и частные инвестиции.

Отмечу, это инвестиции в здоровье нашей страны. Для оценки эффективности деятельности руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта Минспорта готовится соответствующий рейтинг», – заявил Чернышенко.

Ключевые критерии рейтинга – уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом; доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, уровень обеспеченности спортивными объектами, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выполнение поручений президента РФ, эффективность работы с цифровыми сервисами и другие.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
