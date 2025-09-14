Мать пропавшего пловца Николая Свечникова: «Надеемся, что поиски расширят в Мраморном море»
Мать пропавшего пловца Николая Свечникова надеется, что зону поисков расширят.
24 августа россиянин Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.
«Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море. Там есть островки, если смотреть по карте. И обитаемые, и нет. Вдруг он там. В международный розыск не получилось подать, попробуем его искать через Красный Крест. Надеемся, что получится», – сказала Галина Свечникова.
Ранее также сообщалось, что жена спортсмена намерена подать в суд на организаторов заплыва.
Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости