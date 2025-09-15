0

Поиски пропавшего на Босфоре российского пловца Николая Свечникова продолжаются

В Турции заявили, что продолжают поиски пропавшего пловца Николая Свечникова.

24 августа россиянин Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

Мать пропавшего пловца выразила надежду, что поиски будут расширены на Мраморное море.

«Поиски пропавшего российского пловца продолжаются. Пока что никаких результатов нет. Наши патрульные катера на постоянной основе выполняют задачи по патрулированию в зоне проливов, от Босфора и до Дарданелл, и в самом Мраморном море. Если бы были какие-то свидетельства о местонахождении пловца, наши сотрудники бы их получили, но пока этого не произошло», – сообщили в командовании береговой охраны по региону Мраморного моря и проливам.

Пресс-секретарь Олимпийского комитета Турции Мурат Агджа заявил, что на данный момент комитет не получал никаких новых данных от властей по поводу хода поисковой операции. «Мы так же, как и вы, ждем новостей от официальных властей. Поиски продолжаются», – сказал Агджа.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Николай Свечников
плавание
происшествия
ТАСС
