Синхронистка Гурбанбердиева: «В развитии технологий, роботов и ИИ нет ничего плохого, если все это не становится заменой человеку. Увы, сейчас тенденция именно такова»

Синхронистка Майя Гурбанбердиева порассуждала об опасности ИИ для человека.

В июле россиянка Гурбанбердиева в дуэте с Александром Мальцевым завоевала золото на чемпионате мира-2025 в Сингапуре.

– Давайте поговорим о вашей чемпионской программе под названием «Деволюция». Вы вместе с Александром Мальцевым и [тренером] Ганой Владимировной Максимовой действительно считаете, что технический прогресс становится опасным для человека?

– Да, мы так считаем. В развитии технологий, роботов и ИИ нет ничего плохого, если все это не уменьшает роль человека и не становится ему заменой. Необходим баланс, но увы, сейчас тенденция именно такова, что все вышеперечисленное становится заменой человеку, теряющему в таком мире самого себя. Это очень опасная тенденция, о чем мы рассказали и напомнили в нашей программе.

– Как сохранить этот баланс с точки зрения человека?

– Я не вправе рассуждать об этом столь глобально, как это должны делать люди и компании, участвующие в этих процессах, разработках и зарабатывающие на этом деньги. Ясно одно: данная тенденция очень опасна и тревожна для всего человечества, а необходимость баланса все более и более очевидна, – сказала Гурбанбердиева.