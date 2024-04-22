WADA: «Если вы посмотрите на цифры в Азии, Китай далек от того, чтобы быть главным спонсором WADA в регионе»

Гендиректор WADA отверг обвинения в снисхождении к Китаю из-за крупных взносов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутреннее расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.

«Если вы посмотрите на цифры в Азии, Китай далек от того, чтобы быть главным спонсором WADA в регионе.

Да, дважды Китай делал взносы на научные исследования, все это было сделано прозрачно. У меня нет никаких проблем с отношениями, которые у нас есть с Китаем», – сказал гендиректор WADA Оливье Ниггли.

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель объяснил, почему информация о деле китайских пловцов не была обнародована.

«Если антидопинговое нарушение не было окончательно установлено, WADA не может требовать публичной огласки этих случаев.

В 2014 году было дело, в центре которого оказались более десяти спортсменов в США. Есть и много других примеров, когда имело место групповое заражение, связанное с продуктами питания или окружающей средой, и эти дела были закрыты без временного отстранения и публичного оглашения, потому что было признано, что спортсмены ни в чем не виноваты.

Так что это не единственный прецедент», – заявил Венцель.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!