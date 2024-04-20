WADA: «Утверждения главы USADA политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать нашу работу по защите чистого спорта во всем мире»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Трэвис Тайгерт Водные виды

WADA ответило на обвинения в сокрытии допинга у китайских пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио. 

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что WADA и Китайское антидопинговое агентство в нарушение правил скрывали положительные пробы.

«Всемирное антидопинговое агентство поражено возмутительными, полностью ложными и дискредитирующими высказываниями генерального директора Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгерта, который выдвинул очень серьезные обвинения против WADA в связи с делом 23 пловцов из Китая, о котором ранее сегодня сообщили СМИ.

Утверждения Тайгерта политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать работу WADA по защите чистого спорта во всем мире. Всемирное антидопинговое агентство отмечает, что дискредитирующие комментарии были высказаны без каких-либо подтверждающих доказательств вообще.

Правда в этом вопросе заключается в том, что согласно всем доступным научным доказательствам и разведданным, тщательно собранным, оцененным и протестированным ведущими антидопинговыми экспертами, у WADA не было оснований оспаривать то, что источником триметазидина стало загрязнение.

Всемирное антидопинговое агентство всегда действовало добросовестно, в соответствии с надлежащей правовой процедурой и следуя рекомендациям внешнего юрисконсульта, когда решало не подавать апелляцию по этому делу.

В отсутствие каких-либо других доказательств WADA по-прежнему придерживается результатов своего тщательного научного расследования. Из заявления USADA следует, что Тайгерт не согласен с выводом о загрязнении в данном случае, хотя он не может сказать – почему.

Тем не менее это правда, что в Соединенных Штатах WADA также согласилось с аналогичными выводами Антидопингового агентства США о заражении ряда американских спортсменов, Тайгарт должен понимать, что не только американские спортсмены могут стать жертвами случаев заражения без вины виноватого.

USADA связалось с WADA в начале 2023 года на основании полученной информации о предполагаемом сокрытии этих дел, но, к сожалению, не смогло предоставить вообще никаких доказательств.

Следует отметить, что после ложных утверждений Тайгерта у WADA нет другого выбора, кроме как передать этот вопрос своему юрисконсульту для дальнейших действий», – говорится в заявлении WADA.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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13 комментариев
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а санкции будут или только воздух сотрясать?
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заявления политически мотивированы, ведь дело не касается России (с)
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Между Вада и СШАада нет разницы. Эти разные ответы лишь для отвода глаз.

Вован и Лексус уже всё раскрыли.
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Свара жабы с гадюкой, которая показывает все для чего нужна современная борьба с допингом - чисто политический конструкт
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"...следы препарата были найдены на кухне отеля".
Ещё через секес можно получить, если партнёр накануне съел неправильный кекс, замешанный на яйцах кур, которых кормили непроверенными биодобавками.
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Неужели ВАДА решила поспорить с ЮСАДА ?
На чьей стороне будет верный холоп Банька, возглавляющий ВАДА ?
Неужели ВАДА осметится ослушаться хозяев ?

Ждём продолжения истории.
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Все жрут. Не все попадаются.
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Жаба и гадюка)).
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Амеры начали цапаться с британцами, это что то новенькое. Против РФ у них консенсус.
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просто по кухне отеля новичок прошёл, никто и не заметил
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Вот хочется сказать: Учитесь формулировать и объяснить, либо находить объяснения!
Находить, а не тупо потом повторяться!
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Недавний пример "работы" этой самой ЮСАДА по оправданию зараженного анаболиком через одежду:
"Американский спринтер Олдрич Бэйли был оправдан после того, как заявил о заражении допингом через нестираную экипировку для бега, которую дал ему поносить другой легкоатлет — Жарон Флурнуа. 30-летний спортсмен из Техаса в 2023 году сдал положительную внесоревновательную пробу на анаболический агент остарин. А потом объяснил, что причиной стали бандажи из неопрена, которые он надевал на ноги во время тренировок. Изучив вопрос с научной точки зрения, американское антидопинговое агентство USADA сочло Олдрича невиновным, а вот Флурнуа за свою доброту получил три года дисквалификации."
В статье описаны еще примеры "заражений " допингом https://www.sport-express.ru/doping/reviews/kakim-sposobom-mozhno-zarazitsya-dopingom-incidenty-s-kontaminaciey-zapreschennyh-veschestv-v-sporte-2201471/
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Ответ Алексей Матыгин
а санкции будут или только воздух сотрясать?
Да что они могут ?) Скорее Тайгерт на них санкции наложит)
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