WADA: «Утверждения главы USADA политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать нашу работу по защите чистого спорта во всем мире»
WADA ответило на обвинения в сокрытии допинга у китайских пловцов.
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.
Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что WADA и Китайское антидопинговое агентство в нарушение правил скрывали положительные пробы.
«Всемирное антидопинговое агентство поражено возмутительными, полностью ложными и дискредитирующими высказываниями генерального директора Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгерта, который выдвинул очень серьезные обвинения против WADA в связи с делом 23 пловцов из Китая, о котором ранее сегодня сообщили СМИ.
Утверждения Тайгерта политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать работу WADA по защите чистого спорта во всем мире. Всемирное антидопинговое агентство отмечает, что дискредитирующие комментарии были высказаны без каких-либо подтверждающих доказательств вообще.
Правда в этом вопросе заключается в том, что согласно всем доступным научным доказательствам и разведданным, тщательно собранным, оцененным и протестированным ведущими антидопинговыми экспертами, у WADA не было оснований оспаривать то, что источником триметазидина стало загрязнение.
Всемирное антидопинговое агентство всегда действовало добросовестно, в соответствии с надлежащей правовой процедурой и следуя рекомендациям внешнего юрисконсульта, когда решало не подавать апелляцию по этому делу.
В отсутствие каких-либо других доказательств WADA по-прежнему придерживается результатов своего тщательного научного расследования. Из заявления USADA следует, что Тайгерт не согласен с выводом о загрязнении в данном случае, хотя он не может сказать – почему.
Тем не менее это правда, что в Соединенных Штатах WADA также согласилось с аналогичными выводами Антидопингового агентства США о заражении ряда американских спортсменов, Тайгарт должен понимать, что не только американские спортсмены могут стать жертвами случаев заражения без вины виноватого.
USADA связалось с WADA в начале 2023 года на основании полученной информации о предполагаемом сокрытии этих дел, но, к сожалению, не смогло предоставить вообще никаких доказательств.
Следует отметить, что после ложных утверждений Тайгерта у WADA нет другого выбора, кроме как передать этот вопрос своему юрисконсульту для дальнейших действий», – говорится в заявлении WADA.
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
Вован и Лексус уже всё раскрыли.
Ещё через секес можно получить, если партнёр накануне съел неправильный кекс, замешанный на яйцах кур, которых кормили непроверенными биодобавками.
На чьей стороне будет верный холоп Банька, возглавляющий ВАДА ?
Неужели ВАДА осметится ослушаться хозяев ?
Ждём продолжения истории.
Находить, а не тупо потом повторяться!
"Американский спринтер Олдрич Бэйли был оправдан после того, как заявил о заражении допингом через нестираную экипировку для бега, которую дал ему поносить другой легкоатлет — Жарон Флурнуа. 30-летний спортсмен из Техаса в 2023 году сдал положительную внесоревновательную пробу на анаболический агент остарин. А потом объяснил, что причиной стали бандажи из неопрена, которые он надевал на ноги во время тренировок. Изучив вопрос с научной точки зрения, американское антидопинговое агентство USADA сочло Олдрича невиновным, а вот Флурнуа за свою доброту получил три года дисквалификации."
В статье описаны еще примеры "заражений " допингом https://www.sport-express.ru/doping/reviews/kakim-sposobom-mozhno-zarazitsya-dopingom-incidenty-s-kontaminaciey-zapreschennyh-veschestv-v-sporte-2201471/